Meteo: maltempo a Milano, allerta arancione e strade allagate, le foto e i video

La città di Milano si è risvegliata sotto la pioggia battente. Nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 maggio un violento nubifragio ha colpito il capoluogo lombardo facendo registrare allagamenti, danni e disagi. Esondazione controllata del Lambro, mentre dalle 6.30 del mattino è stata attivata la vasca di contenimento per il fiume Seveso. Le immagini e la situazione.

Maltempo, Milano è allagata: la città colpita da un violento nubifragio

Notte e giornata di paura a Milano. La città è stata colpita da un violento nubifragio nel cuore della notte con strade allagate e pioggia ininterrotta dalle ore 21.30 di martedì 14 maggio. Il Dipartimento della Protezione Civile aveva diramato già da ieri il duplice stato di allerta meteo arancione e gialla in diverse zone della Lombardia per rischio piogge e temporali, ma anche per rischio idraulico e idrogeologico.



L'allerta meteo è stata confermata dalle piogge battenti che da ore stanno interessando gran parte della città e provincia con disagi e rallentamenti che coinvolgono anche i mezzi di trasporto. Deviati e annullati diversi tram e autobus, mentre il fiume Lambro è esondato.

Poi se non riusciamo a far fronte alle esondazioni dei fiumi diamo la colpa al cambiamento climatico eh #milano

Maltempo Milano e Lombardia: vasca di contenimento per il fiume Seveso

Marco Granelli, assessore alla sicurezza del Comune di Milano, sui social ha scritto: "Stiamo inviando la Protezione Civile e la polizia locale. Molte piogge si sono abbattute stanotte sui bacini di Seveso e Lambro e su Milano". Poco prima l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano aveva comunicato l'attivazione della vasca di contenimento per il fiume Seveso per evitare ulteriori disagi alla popolazione.

Dalle ore 6.30 del mattino di mercoledì 15 maggio, infatti, è stata attivata la vasca di contenimento che protegge i quartieri di Niguarda, Pratocentario e Isola di Milano da una possibile esondazione del fiume Seveso.

"Alle 6.30 abbiamo attivato la vasca di Milano contro le esondazioni del Seveso, a protezione dei quartieri della città. Anche il Lambro è molto alto, a 2,50 metri. Ieri sera avevamo evacuato le comunità. In città i sottopassi funzionano tutti, anche se vi sono molte pozzanghere" ha comunicato Marco Granelli. L'assessore ha sottolineato: "Sono molto alti anche i livelli del Lambro che sono a 2 metri e 50. Ieri sera abbiamo evacuato le comunità in modo tale da non aver problemi".

Milano, maltempo ultima ora: allerta meteo fino a giovedì 16 maggio

Allagamenti a #Milano, al lavoro con idrovore per liberare scantinati e piani bassi in zona Ponte Lambro #maltempo

Le piogge battenti e ininterrotte stanno ancora interessando la città di Milano e buona parte della provincia con l'allerta meteo che è stato diramato fino alle ore 00.00 di giovedì 16 maggio 2024. Tantissimi gli interventi richiesti ai Vigili del Fuoco sia nella città di Milano che in provincia, ma l'allerta è ancora alta. L'assessore Granelli, infatti, invita tutti i cittadini alla massima prudenza visto che il maltempo proseguirà per tutta la giornata.