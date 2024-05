Maltempo a Milano: esonda il Lambro, in salvo due bimbi con la mamma. Allagamenti e traffico in tilt

Milano è sotto la pioggia, forte, iniziata nella notte e che porta l’acqua in mezzo alle strade mandando traffico in tilt. C'è anche una prima esondazione del fiume Lambro nella zona sud della città. È già attiva, intanto, la vasca di contenimento per il fiume Seveso che ha superato la soglia di attenzione. Una mamma e suoi due bambini piccoli sono stati portati in salvo su un gommone.

Esonda il Lambro, Seveso: vasca attiva

Maltempo: a Milano il Lambro esondato in alcuni punti, una esondazione controllata e monitorata. I vigili del fuoco hanno eseguito ottanta interventi nell'area Milanese, dove si sono verificati allagamenti. #ANSAhttps://t.co/9kGmwqjxgS — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) May 15, 2024

Preoccupa il livello dei fiumi Seveso e Lambro, già esondato nella zona sud di Milano. Il fiume è uscito dagli argini alle 10.30. I vigili del fuoco fanno sapere che la situazione è controllata e monitorata, anche se ci sono inevitabilmente allagamenti e disagi.



“Molte piogge stanotte sui bacini di Seveso e Lambro e su Milano” aveva scritto sui social Marco Granelli, assessore alla Sicurezza. “Alle 6.30 abbiamo attivato la vasca di Milano contro le esondazioni del Seveso, a protezione dei quartieri della città. Le comunità del Parco Lambro sono state evacuate. Sono monitorati anche i sottopassi e diverse zone della città che con le intense piogge subiscono possibili allagamenti momentanei”.

Strade allagate a Milano e traffico nel caos

Per oggi è stata segnalata nel capoluogo lombardo un’allerta arancione per l'ondata di maltempo con allerta gialla in molte altre zone d'Italia, che colpisce tutto il Nord. Intense precipitazioni continuano dalla notte tra martedì 14 maggio e oggi, mercoledì 15.

Si segnalano allagamenti e disagi nelle strade. Il traffico è andato in tilt in molte zone con alcuni tram che si sono bloccati o sono stati deviati e rallentati, come anche alcuni bus. Centinaia le telefonate ai vigili del fuoco, decine gli interventi.