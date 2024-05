Meteo prossimi giorni, fino a giovedì ancora maltempo al Nord

Un'ondata di maltempo è in arrivo nelle prossime ore in Italia complice il passaggio di una forte perturbazione che interesserà principalmente le regioni del Nord con tanta pioggia e scatta anche il rischio nubifragi. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, torna il maltempo in Italia con piogge e nubifragi

Al via una settimana climaticamente difficile per l'Italia con il Paese diviso in due: al Sud bel tempo con sole e al Nord il ritorno del maltempo con violenti piogge e il rischio di nubifragi. Il passaggio delle perturbazione n.4 e n.5 di maggio si fa sentire nelle regioni del Nord alle prese con una fortissima ondata di maltempo. Piogge e rovesci abbondanti, anche sotto forma di violenti nubifragi, potranno generare pesanti criticità in diverse regioni del Nord.

Il Centro-Sud, invece, sarà coinvolto solo in minima parte dalle perturbazioni; a farla da padrone, infatti, sarà una massa d'aria umida e calda che determinerà un aumento considerevole delle temperature con picchi di anche 30°. Nel weekend l’ondata di maltempo tenderà a diminuire al Nord anche se il clima resterà instabile complice l'arrivo di una nuova perturbazione nella giornata di domenica 19 maggio.

Ma entriamo nel dettaglio con martedì 14 maggio 2024: nelle regioni del Centro-Sud cielo alternanza tra nuvole e schiarite, mentre nel pomeriggio previsti fenomeni temporaleschi lungo l’Appennino centrale. Al Nord cielo molto nuvolso con il rischio di piogge che si farranno insistenti con il passare delle ore in particolare nella zona di Nord-Ovest, Emilia occidentale, Piemonte e Lombardia.

In aumento le temperature al Sud ed Isole con picchi di anche 27-28°, mentre stabili al Nord. Nella giornata di mercoledì 15 maggio ancora nuvole nelle regioni del Nord con piogge e rovesci, anche sotto forma di nubifragi, sulla Lombardia settentrionale, alto Piemonte e Nord-Est. Il maltempo interesserà anche la Toscana, Umbria e Marche con piogge intermittenti. Bel tempo con sole, invece, al Sud e sulle Isole. In calo le temperature al Nord, mentre valori in aumento al Centro-Sud con picchi di anche 30° in Sicilia.

La tendenza meteo per il weekend: cosa succederà?

Che tempo farà nella seconda parte della settimana? La parte centrale si conferma difficile dal punto di vista climatico complice il passaggio della perturbazione n.5 del mese che, collegata ad una vasta circolazione depressionaria posizionata tra il vicino Atlantico e l’Europa centro-occidentale, determinerà l'arrivo di una forte ondata di piogge e temporali.

Anche nella giornata di giovedì 16 maggio sono previsti forti temporali e abbondanti precipitazioni nelle regioni del Nord dove resta alto il rischio di nubifragi con conseguenti gravi criticità per allagamenti e dissesto idrogeologico. La forte ondata di maltempo interesserà marginalmente anche la Sardegna e alcuni regioni del Centro, tra cui la Toscana. Nel resto del Centro-Sud, invece, nuvole passeggere. Venti di Scirocco al Sud determineranno un aumento delle temperature con picchi di anche 35°.

Tra venerdì 17 e sabato 18 maggio è prevista una attenuazione del maltempo, ma il clima resterà ancora instabile sulle regioni del Nord dove non si esclude il rischio di piogge e temporali. Intanto domenica 19 maggio è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, che interesserà anche le regioni del Centro, e marginalmente il Sud e Isole dove prosegue l'ondata anomala di caldo con temperature bollenti! Continuate a seguirci per i prossimi aggiornamenti.