Meteo Milano: allerta arancione per maltempo, previsti temporali e piogge intense per mercoledì 15 maggio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di mercoledì 15 maggio 2024, un duplice stato di allerta meteo nella regione Lombardia. Scatta l'allerta arancione in buona parte della città di Milano e provincia con una doppia allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico.

Maltempo in Lombardia: a Milano scatta l'allerta arancione per rischio idraulico

Si preannuncia un mercoledì di piogge e temporali intensi in Lombardia e in particolare nella zona di Milano il 15 maggio 2024. La Protezione Civile, infatti, ha emesso un bollettino di allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico nella regione Lombardia. Ricordiamo che il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali.

L'allerta di moderata criticità per rischio idraulico è stata diramata nella giornata di mercoledì 15 maggio in Lombardia nelle zona del Nodo Idraulico di Milano.

Lombardia, scatta l'allerta per rischio idrogeologico: ecco dove

Non solo, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta arancione per mercoledì 15 maggio 2024 anche per rischio idrogeologico. Una forte ondata di maltempo è in arrivo su tutta la Lombardia con piogge, rovesci e fenomeni temporaleschi intensi che interesseranno in particolare la città di Milano e provincia. Scatta il rischio nubifragio e di conseguenza anche l'allerta arancione per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.

L'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico è stata diramata nella regione Lombardia nelle seguenti zone: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano.