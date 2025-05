Meteo: nuova perturbazione sull’Italia, instabilità al Nord e Centro-Sud

Una nuova perturbazione sta per colpire l'Italia confermando l'indebolimento dell'alta pressione e il ritorno del maltempo lungo tutto lo stivale. Piogge e temporali dapprima nelle regioni del Nord e poi successivamente anche al Sud. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo in Italia: torna il maltempo nei prossimi giorni

Dopo un weekend climaticamente stabile, gli ultimi giorni di maggio sono nel segno del maltempo con il passaggio della perturbazione n.9 del mese che riporterà piogge e temporali da Nord a Sud. Da lunedì 26 maggio previsti fenomeni temporaleschi a Nord e lungo l’Appennino centrale, mentre da martedì 27 maggio il maltempo colpirà il Nord-Est e le zone interne del Centro-Sud.

In crescita le temperature con valori in linea con la media del periodo. Tra mercoledì e giovedì, invece, sono possibili rovesci e temporali tra le nostre regioni Nord-Orientali, il medio Adriatico e il Sud. Da venerdì 30 maggio, invece, è previsto un rinforzo dell’alta pressione con il ritorno della stabilità e temperature che sfioreranno anche i 30 gradi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 26 maggio: bel tempo sereno nelle prime ore del mattino, ma dal pomeriggio nuvole e nubi in aumento nelle regioni del Nord e zone interne del Centro con il rischio di piogge e temporali su Alpi, Prealpi e Appennino centro-settentrionale. In serata le piogge raggiungeranno anche Abruzzo e Molise e nel Foggiano, mentre nella notte maltempo anche in Lombardia e Piemonte. Le temperature massime segnano un aumento con valori compresi tra i 22° e 26° e picchi di anche 30° al Sud e Sardegna.

Nella giornata di martedì 27 maggio 2025 ancora piogge e temporali in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna; migliora in Piemonte e valle d’Aosta, ma col passare delle ore non si escludono fenomeni temporaleschi anche nelle regioni del Centro-Sud e lungo i rilievi del Nord-Est e dell’Appennino settentrionale. Stabili le temperature da Nord a Sud.

Meteo, che tempo farà negli ultimi giorni di maggio? La tendenza

La fine del mese di maggio è all'insegna del bel tempo con sole e temperature in aumento, ma non mancheranno piogge e temporali. Mercoledì 28 maggio spazio all'influsso dell’anticiclone che vedrà aumentare le temperature con cieli sereni. Tra il tardo pomeriggio e la serata non si esclude il rischio di qualche temporale sui settori alpini e prealpini del Nord-Est.

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana è ancora incerta. Secondo lo scenario, spazio ad un campo di alta pressione che da giovedì 29 maggio si farà sentire maggiormente sulle Isole maggiori, Italia centrale e al Nord-Ovest. Non si esclude qualche fenomeno di instabilità nelle interne delle regioni meridionali e localmente anche al Nord-Est. In crescita le temperature con valori anche superiori alla media. Venerdì 30 maggio bel tempo con sole da Nord a Sud. L'estate sta arrivando?