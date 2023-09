Meteo Italia, ottobre inizia con l'anticiclone africano, caldo e sole. Le previsioni

Prosegue l'ondata di caldo in Italia anche nella prima settimana di ottobre. Gli ultimi giorni di settembre hanno segnato il ritorno dell'anticiclone africano con temperature estive e l'ultimo colpo di coda dell'estate. Che tempo farà nei prossimi giorni? Ecco le previsioni meteo.

Meteo, ancora caldo in Italia: l'estate non molla la presa

Il clima instabile e variabile che ha colpito le regioni del Sud ha le ore contate. La rimonta dell'anticiclone africano si fa sentire in tutta Italia con l'ultimo colpo di coda dell'estate. Bel tempo, sole e temperature estive da Nord a Sud con l'altra pressione indiscussa protagonista nell'Italia centro-settentrionale e buona parte dell’Europa. Anche il fine settimana, il primo a cavallo tra settembre e ottobre, sarà all'insegna del bel tempo con temperature intorno ai 30°. Caldo anomalo in tutto il paese e anche nelle montagne dove con lo zero termico risalito ancora oltre i 4000 metri fino a toccare i 4500-4600 metri sulle Alpi occidentali. La presenza dell'anticiclone africano si farà sentire anche durante la prima settimana di ottobre con una impennata delle temperature con valori sopra la media e picchi di oltre 30°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 30 settembre: tempo stabile e soleggiato in buona parte del paese. Qualche velatura in transito al Nord, in Toscana, Sardegna con qualche annuvolamento sui rilievi di Calabria e Sicilia dove non si esclude il rischio di piogge e rovesci. Stabili le temperature con valori comprese tra i 25-30°. Anche domenica 1 ottobre giornata di sole lungo tutto lo stivale con cielo sereno. Solo in Calabria è previsto un veloce annuvolamento con il rischio di piogge. In aumento le temperature con valori di gran lunga superiori alla media.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia

Bel tempo e sole nei primi giorni di ottobre segnati dall'alta pressione e dal caldo anomalo. La prima settimana di ottobre sarà condizionata dal perdurare del campo anticiclonico sull’Italia su buona parte dell’Europa centro-meridionale. Tra mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre è previsto un indebolimento dell'anticiclone africano nelle regioni del Nord alle prese con gli effetti di una veloce perturbazione atlantica in transito Oltralpe che potrebbe segnare il ritorno di piogge nelle Alpi e nelle regioni di Nord-Est. Le temperature saranno ancora calde con valori superiori alla norma paragonabili a quelle del mese di luglio.

In particolare tra lunedì 2 e martedì 3 ottobre le temperature subiranno un ulteriore aumento con picchi di 32° nelle regioni del Nord e 33° al Centro ed Isole. Un caldo anomalo fuori stagione con le temperature superiori di anche 10° rispetto alla norma. Anche in montagna è previsto un caldo eccezionali con lo zero termico che nelle Alpi si manterrà compreso tra i 4000 e i 4500 metri.