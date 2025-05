Meteo: da domenica 11 maggio (Festa della Mamma) tempo in peggioramento. La tendenza

Il timido rialzo della pressione atteso per il fine settimana della Festa della Mamma già nel corso della giornata di domenica 11 maggio mostrerà i primi cedimenti. La giornata di domenica si dovrebbe aprire con un tempo prevalentemente soleggiato su gran parte del Nord e del settore peninsulare mentre una maggiore nuvolosità sarà già presente all’estremo Nordovest e nelle Isole maggiori.

Nella seconda parte del giorno assisteremo ad un aumento delle nuvole con schiarite più durature tra la Val Padana centrale e l’alto Adriatico. Nel pomeriggio episodi di instabilità in Appennino e lungo le Alpi con possibili locali rovesci o temporali in sconfinamento anche verso la pianura piemontese; piogge o rovesci sparsi dovrebbero raggiungere anche la Sardegna raggiunta da un sistema nuvoloso proveniente dal vicino Nord Africa che in serata tenderà ad estendere le sue piogge anche verso la Sicilia e la Calabria meridionale.

Le temperature saranno per lo più stabili o in lieve aumento con valori intorno alla norma e massime pomeridiane comprese tra 19 e punte di 23-25 gradi. Residui rinforzi di Maestrale nel Salento e venti di Scirocco in rinforzo in Sardegna, fino a moderati in particolare nel canale.

Ad inizio settimana ancora maltempo al Sud e nelle Isole: la tendenza meteo

Lunedì 12 il sistema nuvoloso africano dovrebbe interessare ancora le regioni meridionali con un coinvolgimento più marginale anche del Lazio e dell’Abruzzo; fenomeni localmente anche intensi o a carattere di rovescio o temporale potrebbero interessare la Calabria e le Isole. Sul resto del Centronord non mancheranno le schiarite, specie lontano dai monti con l’instabilità pomeridiana che favorirà alcuni rovesci o temporali nell’interno della Toscana, sull’Appennino settentrionale e lungo le Alpi.

Le temperature saranno per lo più in lieve aumento nelle minime e stabili o in leggero calo nelle massime. Venti in prevalenza deboli salvo rinforzi durante i temporali e di Maestrale nei canali delle Isole.

Tra martedì 13 e mercoledì 14 la pressione potrebbe avere un altro modesto rialzo ma con effetti limitati nel rendere più stabile l’atmosfera sul nostro Paese. Le attuali proiezioni mostrano la possibilità di piogge o rovesci anche temporaleschi martedì su Alpi, Nordovest, Toscana, Lazio, Appennino centrale e Sicilia orientale, mercoledì in forma più localizzata su Alpi, Appenino e zone interne del settore tirrenico. Giovedì 15 poi un’altra perturbazione africana anche intensa potrebbe risalire con molta instabilità vero le Isole ed il Sud. Per conferme di queste indicazioni ancora poco affidabili e per maggiori dettagli si invita a seguire i prossimi aggiornamenti.