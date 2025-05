Neve a maggio 2025 in alcune località in Piemonte, Lombardia e Toscana

Il mese di maggio 2025 ha regalato all’Italia uno spettacolo decisamente inaspettato: neve e freddo sono tornati protagonisti in diverse aree del Centro-Nord tra ieri e la notte appena trascorsa, sorprendendo cittadini e turisti. Un'ondata di freddo anomalo ha riportato condizioni tipicamente invernali su molte località montane, con fiocchi fin sotto i 1500 metri e temperature ben al di sotto delle medie stagionali.

Neve in Appennino: Toscana imbiancata oltre i 1600 metri

In Toscana, la neve è tornata a fare capolino sull’Appennino settentrionale, in particolare nelle zone sopra i 1600 metri di quota. L’arrivo di masse d’aria fredda ha provocato un rapido abbassamento delle temperature, riportando il paesaggio invernale nel cuore della primavera. Le località montane più elevate si sono risvegliate sotto un leggero manto bianco, mentre il termometro ha registrato valori da pieno marzo.

Piemonte sotto la neve: bufera al Sestriere e manto bianco dai 1500 metri

Il Piemonte ha vissuto uno degli episodi più intensi di questo ritorno invernale. Il Sestriere è stato colpito da una bufera di neve, con forti raffiche di vento e visibilità ridotta. Le immagini condivise sui social mostrano paesaggi completamente innevati, e la quota neve si è abbassata fino a 1500 metri, ricoprendo anche strade e tetti delle località montane. Un evento raro che conferma l’estrema variabilità climatica di questo periodo.

Fiocchi anche in Lombardia: Foppolo imbiancata in Val Brembana

Anche la Lombardia non è rimasta a guardare: in Valle Brembana, e in particolare nella località di Foppolo, la neve è tornata protagonista. Nelle ore serali e notturne fiocchi di neve sono caduti in modo visibile, lasciando una patina bianca sul suolo. Le immagini e i video mostrano scenari da inverno, con le Prealpi Bergamasche che si sono tinte nuovamente di bianco.

Maggio 2025 anomalo: crollo termico e clima instabile

Questi eventi sono il risultato di un’improvvisa irruzione di aria artica, che ha spazzato via l’anticipo d’estate di fine aprile. Le temperature minime sono scese fino a 8-10°C sotto le medie stagionali, portando instabilità, piogge e neve anche a quote relativamente basse. Secondo gli esperti, questo tipo di configurazione non è inedita ma resta piuttosto raro in maggio, rendendo l’evento meteo particolarmente interessante per climatologi e appassionati.