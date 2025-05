Meteo: oggi (8 maggio) ancora temporali al Nord. Venerdì 9 tocca al Sud

Oggi (giovedì 8 maggio) al Centro-Nord insisterà l’instabilità che, sebbene parzialmente attenuata, favorirà ancora la formazione di numerosi temporali, specie al Nord e zone interne del Centro. Venerdì 9 il tempo peggiorerà anche al Sud, per il veloce passaggio di una perturbazione (la numero 3 del mese) che porterà maltempo praticamente su tutte le regioni meridionali; al Centro-Nord il tempo rimarrà instabile, con l’alternanza tra momenti soleggiati e improvvisi annuvolamenti accompagnati da acquazzoni e temporali.

Nel fine settimana del 10-11 maggio, grazie al parziale rialzo della pressione, il tempo risulterà più soleggiato, ma nonostante ciò non mancherà un po’ di instabilità residua che favorirà la formazione di temporali, specie nelle ore pomeridiane, soprattutto su Alpi e zone appenniniche. Nei prossimi giorni le temperature, tra alti e bassi, oscilleranno attorno ai valori normali per la prima parte di maggio.

Le previsioni meteo per oggi (giovedì 8 maggio)

Prevalenza di schiarite e di cielo poco nuvoloso in Sardegna, in Liguria, lungo le coste tirreniche e nel nord della Puglia. Nel resto d’Italia prevalenza di nuvole seppur alternate con delle temporanee schiarite; rovesci sparsi e locali temporali interesseranno il Nord, soprattutto le aree alpine e le zone interne del Centro con parziale coinvolgimento delle coste marchigiane meridionali; quota neve sulle Alpi oltre 2000 metri. Al mattino possibili deboli piogge tra Sicilia settentrionale e nord della Calabria.

Temperature massime in rialzo all’estremo Nordovest, Toscana e Sardegna, in lieve calo invece nel medio versante adriatico e al Sud. Venti in generale deboli, con locali rinforzi su Mar Ligure e Alto Tirreno.

Le previsioni meteo per venerdì 9 maggio

Cielo nuvoloso e piogge sparse, anche a carattere temporalesco, su gran parte del Sud, a eccezione del nord della Campania. Alternanza tra sole e nuvole sul resto d’Italia: isolati temporali, specie al pomeriggio, su Alpi, zone interne del Centro e sud della Sardegna, con locali sconfinamenti sulle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto e lungo le coste di Marche e Abruzzo.

Temperature massime in calo al Sud, in leggero rialzo nelle regioni centrali tirreniche. Moderati venti settentrionali all’estremo Sud.