Meteo, 8-9 maggio con temporali poi breve tregua

Giovedì 8 maggio l’instabilità tenderà a smorzarsi parzialmente, ma in ogni caso piogge improvvise bagneranno ancora molte zone del Centro-Nord. Venerdì il tempo peggiorerà anche al Sud, per il veloce passaggio di una perturbazione (la numero 3 del mese) che porterà maltempo praticamente su tutte le regioni meridionali, mentre al Centro-Nord insisterà un po’ di instabilità. La situazione meteo migliorerà nel fine settimana, grazie al rialzo della pressione, che garantirà tempo più soleggiato e stabile, con rovesci e temporali residui concentrati più che altro sulle zone montuose nelle ore centrali del giorno. Nei prossimi giorni le temperature, tra alti e bassi, oscilleranno ancora attorno ai valori normali per il periodo.

Previsioni meteo per oggi, giovedì 8 maggio

Giovedì già dal mattino ampie schiarite sulle regioni del Medio e Basso Adriatico e in Sardegna; nuvoloso altrove, con piogge o rovesci al Nord-Est, alta Lombardia, Toscana e Sicilia. Nel pomeriggio piogge e temporali su Alpi, Lombardia, Piemonte, alta Toscana, Marche e Appennino centro-settentrionale; quota neve intorno ai 2000 metri sulle Alpi. Maggiori schiarite su medio Tirreno, Sud e Isole. Alla sera fenomeni in intensificazione fra Piemonte e Lombardia. Temperature massime in leggero rialzo al Nord e in Sardegna, in lieve calo al Centro-Sud, ancora elevate in Sicilia. Venti deboli, con locali rinforzi su Ligure, Tirreno e basso Adriatico.

Previsioni meteo per venerdì 9 maggio

Venerdì cielo nuvoloso e piogge sparse, anche a carattere temporalesco, su gran parte del Sud, a eccezione del nord della Campania. Alternanza tra sole e nuvole sul resto d’Italia: isolati temporali, specie al pomeriggio, su Alpi, zone interne del Centro e sud della Sardegna, con locali sconfinamenti sulle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto e lungo le coste di Marche e Abruzzo. Temperature massime in calo al Sud, in leggero rialzo nelle regioni centrali tirreniche. Moderati venti settentrionali all’estremo Sud.