Meteo, scatta l'allerta gialla per maltempo il 7 maggio 2025 in Italia. Ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 7 maggio 2025, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Ecco tutte le zone interessate dall'allarme maltempo.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 7 maggio 2025

L'Italia è nel maltempo da giorni. Dopo il primo assaggio d'estate il mese di maggio è entrato nel vivo con il passaggio di una serie di perturbazioni che hanno ripristinato delle condizioni climatiche instabili e variabili. Piogge e temporali, anche insistenti, si stanno registrando lungo tutto lo stivale con diverse regioni interessate da fenomeni temporaleschi intensi e critici. Nella giornata di mercoledì 7 maggio 2025 scatta l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali in ben 6 regioni.

Ecco nel dettaglio le zone coinvolte nell'allarme meteo:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara; Emilia Romagna : Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese;

: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale;

: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale; Marche ;

; Umbria : Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Meteo, allerta per criticità in Italia il 7 maggio: le regioni a rischio

Non solo, sempre mercoledì 7 maggio 2025 scatta anche l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico in Italia. Ricordiamo che quando si parla di rischio idraulico ci si riferisce alla probabilità di subire danni a causa dell'esondazione di un corso d'acqua, come allagamenti e alluvioni. Questo può verificarsi tramite tracimazione, ossia il superamento dei livelli critici, ma anche rottura arginale. Per mitigare il rischio, è importante conoscere le aree a rischio e seguire le allerte. Ecco le zone coinvolte nell'allerta meteo:

Marche ;

; Toscana : Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Costa;

: Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Costa; Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata in: