Meteo, allerta gialla l'8 maggio 2025 in Italia: ecco dove

Per la giornata di domani, giovedì 8 maggio 2025 scatta una nuova allerta meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e criticità in diverse regioni d'Italia. Ecco dove.

Prosegue l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando buona parte del Paese con fenomeni temporaleschi intensi ed insistenti lungo tutto lo stivale. Anche nella giornata di giovedì 8 maggio 2025 la Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. Il passaggio di una duplice perturbazione si fa sentire in diverse regioni del Centro-Nord con il rischio di nubifragi e grandinate.

Ecco le regioni e zone coinvolte nell'allerta meteo gialla per rischio temporali l'8 maggio 2025:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale;

: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale; Toscana : Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole;

: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Allerta meteo gialla 8 maggio 2025 in Italia per criticità: le regioni coinvolte

Non solo, sempre per giovedì 8 maggio 2025 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico in Italia. Ricordiamo che il rischio idraulico si riferisce alla probabilità di danni a persone, proprietà e infrastrutture causati da inondazioni dovute a corsi d'acqua. Questo rischio può derivare da tracimazione degli argini, rotture degli stessi, o da altri eventi legati alla gestione delle acque. A rischio una sola regione, la Toscana e nel dettaglio le zone coinvolte nell'allerta meteo: Toscana: Etruria, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud.

Infine da non sottovalutare è sempre lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico emesso nella giornata di giovedì 8 maggio 2025 in Toscana. Le zone interessate sono:

Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole.