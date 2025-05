Meteo, pioggia, nubifragi e grandinate: regioni a rischio, meteo oggi e domani

Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando l'Italia alle prese con il passaggio di una serie di perturbazioni da Nord a Sud. Anche nei prossimi giorni il clima si delinea instabile con il rischio di forti nubifragi e grandinate. Scopriamo le previsioni meteo.

Maltempo in Italia: piove ancora e scatta l'allerta meteo in diverse regioni

Ancora piogge e temporali sull'Italia complice una circolazione depressionaria legata al passaggio di una duplice perturbazione. Il clima è ancora instabile e variabile con la presenza di fenomeni temporaleschi intensi ed insistenti in buona parte delle regioni del Centro-Nord.

Da giovedì 8 maggio l’instabilità tenderà a smorzarsi parzialmente, ma le previsioni delineano ancora maltempo in molte parti del Centro-Nord. Non solo, da venerdì 9 maggio il maltempo raggiungerà anche il Sud del Paese, ma la tendenza in vista del weekend delinea un miglioramento con il rialzo dell'alta pressione.

Entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 7 maggio 2025: nuvole sparse al Centro-Nord con il rischio di piogge e temporali, mentre la neve torna ad imbiancare le Alpi, ma oltre i 2000 metri. Al Sud e Isole alternanza di sole e nuvole con il rischio di qualche rovescio solo in Campania e Calabria. In calo le temperature massime anche se al Sud non si escludono picchi di 26-27°.

Da giovedì 8 maggio 2025 sin dal mattino schiarite sulle regioni del Medio e Basso Adriatico e in Sardegna. Nuvole nel resto del Paese con il rischio di piogge nelle zone di Nord-Est, alta Lombardia, Toscana e Sicilia. Nel pomeriggio la situazione è destinata a peggiorare anche in Lombardia, Piemonte, alta Toscana, Marche e Appennino centro-settentrionale. Ancora neve intorno ai 2000 metri sulle Alpi.

Meteo, la tendenza in vista del weekend: dopo le piogge torna il sole?

Le previsioni meteo delineano anche per la giornata di venerdì 9 maggio il passaggio di un'altra perturbazione che, dopo aver attraversato il Mediterraneo occidentale e l’Africa settentrionale, colpirà le regioni del Sud Italia. Piogge e temporali diffusi in Sicilia, Calabria e nel resto delle regioni dove non si escludono nuove allerte meteo e criticità.

Tra sabato 10 e domenica 11 maggio è previsto un miglioramento con un indebolimento del clima instabile e perturbato complice il rialzo dell'alta pressione che consentirà il ritorno del sole e un lieve aumento delle temperature che al Nord sfioreranno i 20° e i 25° al Sud.

La tendenza a lungo termine per la prossima settimana è ancora incerta e poco affidabile, ma non sembrerebbe garantire un clima caldo e soleggiato. Si profila un tempo instabile e variabile.