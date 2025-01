Meteo, arrivano i Giorni della Merla con freddo al Nord e piogge nel resto del Paese: le previsioni

L'Italia è alle prese con una serie di perturbazioni che hanno colpito dapprima le regioni del Nord per poi raggiungere quelle del Centro-Sud. Il maltempo nelle ultime ore si è concentrato tra Liguria, Emilia Romagna e Toscana dove si sono registrati danni e disagi per piogge torrenziali. La situazione non è destinata a migliorare con l'arrivo dei Giorni della Merla che, per la tradizione, sarebbero le giornate più fredde dell'anno.

Meteo, i Giorni della Merla sono i più freddi dell'anno?

Sono arrivati i Giorni della Merla in Italia: 29, 30 e 31 gennaio sono secondo la tradizione i giorni più freddi dell'anno. Quest'anno però non c'è il gelo che vorrebbe la tradizione popolare, visto che in questa parte centrale dell'ultima settimana di gennaio le temperature si assestano su valori di gran lunga superiori alle medie del periodo, anche se nei prossimi giorni è previsto un calo.

Attenzione: nonostante i valori siano al di sopra della norma negli ultimi giorni lungo tutto lo stivale è in arrivo una diminuzione anche di 6-8 gradi in diverse regioni per il passaggio di una serie di perturbazioni accompagnate da una massa d'aria fredda.

Mercoledì 29 gennaio, infatti, è previsto il passaggio della perturbazione n.10 del mese diretta verso tutta la Penisola, in particolare con piogge e maltempo nelle regioni del Sud. Tra giovedì 30 e venerdì 31 gennaio è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.11 del mese che porterà maltempo nelle zone di Nord-Ovest e Isole Maggiori.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 29 gennaio: bel tempo soleggiato nelle regioni di Nord-Ovest ed Emilia Romagna. Nuvole nel resto del paese con il rischio di piogge e temporali al Sud e in Toscana, Umbria e Lazio. Le temperature massime stabili al Nord-Ovest, mentre in calo nel resto del Paese.

Giovedì 30 gennaio 2025 tornano nubi e piogge a Nord-Est con nevicate al di sopra di 1000 metri. Nuvole sparse nelle zone di Nordest, regioni centrali tirreniche, estremo Sud e Isole con il rischio di qualche residua pioggia in Puglia e Calabria. Bel tempo con sole nel resto d'Italia.

Che tempo farà in vista del primo weekend di febbraio?

La tendenza meteo del fine settimana, che coincide con la fine di gennaio e l'arrivo del mese di febbraio, è ancora incerta. Una cosa sembra sicura: la zona tra il Mediterraneo occidentale e il vicino Nord Africa resta in balia di una circolazione depressionaria, mentre da venerdì 31 gennaio è previsto l'arrivo di una massa d'aria fredda al Nord.

Nell'ultimo giorno di gennaio nuvole diffuse al Nord con il rischio di piogge nel pomeriggio tra il settore ligure e la Val Padana centrale. Non si escludono temporali anche sulle Venezie, zone di Nord-Ovest, Liguria e Piemonte. Torna anche neve in calo sui rilievi alpini fino ai 700-1000 metri. Bel tempo e schiarite al Centro-Sud. In calo le temperature minime nelle regioni del Sud, mentre le massime in rialzo al Nord Ovest e in Sardegna per la presenza del vento di Scirocco.

Nella giornata di sabato 1 febbraio clima instabile e variabile al Sud e Isole per l'avvicinamento di un vortice depressionario. Non si escludono fenomeni temporaleschi, anche intensi, in Sicilia e Sardegna, ma anche in Calabria e Campania. Piogge nelle prime ore del mattino anche nelle zone di Nord-Ovest, ma dal pomeriggio si delineano schiarite. Nuvole sparse tra l’Emilia Romagna e il Centro. In calo le temperature, in particolare nelle regioni del Nord dove la colonnina di mercurio potrebbe scendere fino allo zero.

Bel tempo, invece, nella giornata di domenica 2 febbraio con gelate notturno al Nord e in Toscana. Nuvoloso nel resto del Paese con il rischio piogge su medio Adriatico, Sud e Isole. Come sempre per maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.