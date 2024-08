Meteo fine agosto 2024: il mese estivo per eccellenza destinato a finire con il maltempo?

Piogge e rovesci in diverse regioni del Sud e in Sicilia, ma l'anticiclone nord-africano non molla la presa in Italia e nei prossimi giorni è destinato a rinforzarsi con temperature sempre più calde e picchi di anche 35°. Ecco le previsioni meteo degli ultimi giorni di agosto.

Meteo, dopo il maltempo torna l'anticiclone

Negli ultimi giorni una intensa ondata di maltempo ha colpito diverse regioni con violenti nubifragi, grandinate e rovesci che hanno causato criticità importanti. Dal Nord al Sud si sono registrati danni e disagi importanti con allagamenti all'aeroporto di Malpensa e strade diventate dei fiumi di fango in Irpinia e Casertano. Nei prossimi giorni però l'anticiclone africano tornerà gradualmente a rinforzarsi in buona parte della Penisola garantendo un clima caldo e soleggiato con pochi temporali per lo più sconfinati sulle zone montuose alpine e dell’estremo Sud.

Il caldo torna protagonista in buona parte del paese con sole e temperature superiori ai 30° e picchi diffusi anche di 37-38°, valori insoliti per il periodo. È prevista, infatti, una anomalia termica di anche 6-8 gradi oltre le medie tipiche di inizio settembre, mentre da domenica è possibile il ritorno di piogge e temporali su Alpi e Piemonte.

Meteo, le previsioni degli ultimi giorni di agosto

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 29 agosto 2024: bel tempo soleggiato nelle prime ore del mattino lungo tutto lo stivale con qualche nuvolosità diffusa sul basso Tirreno tra Calabria e Sicilia. Rischio di isolati temporali solo Puglia, anche se nel pomeriggio non si esclude un clima instabile e variabile nelle zone interne tra Lazio, Abruzzo e Molise, nell’interno della Sardegna e sull’Appennino settentrionale tra alta Toscana. Il caldo persiste con temperature intorno ai 35° nelle zone interne del Centro-Sud e sulla Val Padana centro-orientale.

Venerdì 30 agosto ancora bel tempo stabile e soleggiato da Nord al Sud. Nelle prime ore del mattino qualche nuvola su Salento e settore del basso Tirreno tra Calabria e Sicilia nordorientale, mentre nel pomeriggio non si esclude il rischio di piogge e temporali sui rilievi di Basilicata, Calabria e Sicilia. Stabili le temperature con valori intorno ai 30° con picchi di anche 36-37° nelle zone interne della Sardegna e Centro.