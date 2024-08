Maltempo in Campania: frane e allagamenti, situazione critica nel Casertano e nell'Avellinese. Le immagini

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sulla regione Campania con danni e disagi importanti in diverse zone del Casertano e dell'Avellinese. Nel Casertano ci sono purtroppo anche due dispersi.

Piogge e grandinate hanno travolto le zone di Baiano, Mugnano del Cardinale, Sperone e Sirignano, in provincia di Avellino, con le strade diventate dei fiumi di fango e detriti. Anche nella zona di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, e nel Sannio si sono registrate inondazioni e disagi che hanno richiesto l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco e della Protezione Civile.

Maltempo in Campania, allagamenti ed esondazioni nell'Avellinese

Pioggia e grandine hanno colpito la regione Campania nella giornata di martedì 27 agosto 2024 dopo l'avviso di allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Nelle prime ore del pomeriggio tutta la zona dell'Irpinia è stata travolta dal maltempo: forti piogge e temporali hanno interessato le zone di Baiano e Mugnano del Cardinale completamente inondate da acqua e fango che hanno reso le strade impraticabili. Diverse auto bloccate nelle strade trasformate in fiumi di acqua e fango, mentre altre sono state trascinate via. Allagamenti a Baiano a Via Libertà, la strada principale del paese, ma anche nel Mandamento baianese sulla via Nazionale delle Puglie dove è stato necessario chiudere il casello autostradale dell'uscita di Baiano dell'A16 Napoli-Canosa.

Esondazioni e danni importanti anche a Mugnano del Cardinale e Sirignano dove è caduta tanta di quella pioggia da rendere inaccessibili le strade con disagi alla circolazioni in entrambi i comuni.

Maltempo in Campania, nubifragio a Benevento e Caserta

Le piogge battenti, sotto forma di grandinate e nubifragi, hanno interessato anche tutta la zona del Beneventano con alberi sradicati e caduti e strade bloccate che hanno richiesto l'intervento delle squadra dei Vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Allagamenti ed esondazioni in diversi centri cittadini, in particolare a San Felice a Cancello, per un nubifragio e una frana che hanno richiesto l'evacuazione di diverse persone nel cuore della notte. Emilio Nuzzo, il sindaco di San Felice a Cancello, ha comunicato che tutti i cittadini evacuati nel cuore della notte hanno fatto ritorno nelle proprie case, anche se "resta il problema della massa di fango scesa in paese".

UPDATE [27.08-22:20] San Felice a Cancello #Caserta #allagamenti dopo forti piogge In corso evacuazione di alcune abitazioni

Informazioni e aggiornamenti: https://t.co/AmejbvhHyB

(video pubblicato da È Caserta) pic.twitter.com/BMciPI63x5 — Emergenza24 (@Emergenza24) August 27, 2024

Intanto a San Felice a Cancello proseguono le ricerche di due dispersi come sottolineato dal primo cittadino: "Speriamo di trovarli in vita ma più passa il tempo più si affievoliscono le speranze". I dispersi sono madre e figlio, una donna di 74 anni e un uomo di 42 anni, di cui si sono perse le tracce durante il violentissimo nubifragio che ha colpito l'intera zona del Casertano. Il sindaco ha comunicato: "I due si trovavano al lavoro nei campi, quando è iniziata la tempesta sono scesi verso il Paese ma sono stati travolti".