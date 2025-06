Meteo, pausa dal grande caldo africano: arrivano piogge e temporali. Le previsioni

Ultime ore di caldo africano in molte zone d'Italia visto che è in arrivo il passaggio di una perturbazione, la n.4 di giugno, che metterà fine alla prima ondata di calore dell'estate 2025. Torna il maltempo con un deciso calo delle temperature lungo tutto lo stivale. Vediamo nel dettaglio dove e quando.

Meteo, stop al grande caldo: torna il maltempo in Italia

La prima ondata di calore dell'estate 2025 ha le ore contate. La nuova settimana si apre nel segno di una perturbazione che nelle scorse ore si è già fatta sentire nelle regioni del Nord e destinata, complice la presenza di un vortice ciclonico, a raggiungere anche le regioni del Centro-Sud entro mercoledì 18 giugno.

Il passaggio della perturbazione n.4 di giugno sarà responsabile di un clima instabile e variabile con piogge e temporali che si faranno sentire nelle regioni di Nord-Est, ma anche al Centro-Sud. In settimana, infatti, è previsto un clima estivo, ma con temperature più in linea con i valori del periodo intorno ai 31-32°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 16 giugno 2025: giornata stabile. Non si escludono su Lombardia centro-orientale e regioni di Nord-Est piogge e temporali. Nel pomeriggio il maltempo si farà sentire anche lungo la dorsale appenninica, le zone interne del Centro e sulle Alpi occidentali.

Nel resto del Paese bel tempo soleggiato anche se in serata non si escludono fenomeni temporaleschi in Emilia Romagna e Marche con il rischio di grandinate e raffiche di vento. In calo le temperature massime al Nord, ma anche in alta Toscana e Sardegna, mentre nel resto del Paese restano stabili con valori che sfiorano anche i 37°. Martedì 17 giugno 2025 ancora maltempo su Emilia Romagna e Marche, mentre al Nord è previsto un miglioramento con tempo soleggiato.

Clima instabile ancora in Toscana, Lazio e Umbria con il rischio di piogge e temporali che potrebbero estendersi anche nelle regioni del Centro e al Sud dalla Campania alla Basilicata. Dal punto di vista delle temperature, ultimi picchi di caldo anomalo con valori compresi tra i 35-36 gradi in Sicilia.

Meteo, la tendenza di metà settimana in Italia: torna il caldo?

Nella giornata di mercoledì 18 giugno il vortice ciclonico legato al passaggio della perturbazione n.4 di giugno si farà sentire lungo il Tirreno e successivamente verso lo Ionio entro venerdì 20 giugno. La sua presenza determinerà ancora un clima instabile e variabile con il rischio di piogge e temporali lungo tutto lo stivale.

In particolare su medio-basso Tirreno e isole maggiori, giovedì su Sicilia, Appennino meridionale e interno della Sardegna, venerdì fra Sicilia e Calabria. Nel resto del Paese bel tempo soleggiato, anche se non si esclude il rischio di sporadici e brevi temporali.

In questa prima parte della settimana le temperature torneranno a risalire dapprima al Centro-Nord e poi nelle regioni meridionali con valori superiori alla media. Nel weekend de 21-22 giugno, complice l’allontanamento del vortice depressionario e il rinforzo dell’alta pressione, il caldo tornerà a farsi sentire con un clima soleggiato da Nord a Sud. È previsto un aumento delle temperature con la colonnina di mercurio che tornerà a sfiorare i 35° in diverse regioni. Nuova ondata di calore in arrivo?