Meteo, allerta gialla il 13 agosto 2025 in Italia per maltempo e criticità: le regioni a rischio

Scatta l'allerta meteo gialla per la giornata di domani, mercoledì 13 agosto 2025, in diverse regioni d'Italia. Nonostante il picco della quarta ondata di calore, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Ecco dove.

Maltempo in Italia: tornano le piogge il 13 agosto 2025 con allerta meteo gialla

Non solo caldo africano ed afa in Italia nella giornata di mercoledì 13 agosto 2025, visto che diverse regioni sono interessate dallo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. La Protezione Civile ha comunicato per mercoledì 13 agosto 2025 un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in ben 5 regioni che dovranno fare i conti con fenomeni temporaleschi intensi. Ecco nel dettaglio regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale; Lombardia : Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina;

: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Allerta meteo gialla il 13 agosto 2025: Calabria a rischio idrogeologico e idraulico

Non solo, sempre il 13 agosto 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde agli effetti negativi che possono verificarsi sul territorio a seguito del superamento dei livelli idrometrici critici dei corsi d'acqua, come fiumi e torrenti, causando potenziali eventi alluvionali. In altre parole, è la probabilità che un'area venga allagata a causa dell'eccessiva quantità d'acqua nei corsi d'acqua. L'allerta meteo è stata emessa solo in Calabria e nelle zone:

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale.

Infine da segnalare anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata per il 13 agosto 2025 sempre in una sola regione. Si tratta sempre della Calabria dove sono previsti eventi meteorologici tali da essere tenuti sotto osservazione per evitare effetti negativi sul territorio causati da fenomeni legati all'acqua, sia superficiali che sotterranee, che possono portare a frane, alluvioni e altri eventi dannosi. Le zone a rischio allerta gialla rischio idrogeologico sono: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale.