Meteo, quando l’anticiclone nord-africano potrebbe mollare la presa sull’Italia?

L’anticiclone subtropicale che si è recentemente insediato sull’Europa centro-meridionale continuerà a dominare lo scenario meteorologico anche nei prossimi giorni. Le condizioni meteo resteranno in prevalenza stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo la formazione di isolati fenomeni pomeridiani in prossimità delle zone montuose. Il caldo rimarrà intenso su tutta la Penisola, alternando fasi leggermente più sopportabili ad altre più afose, soprattutto nelle aree pianeggianti e costiere.

Caldo persistente fino alla seconda decade di agosto 2025

Le attuali proiezioni indicano che questa configurazione atmosferica dovrebbe mantenersi per tutta la seconda decade di agosto. L’alta pressione subtropicale continuerà a garantire tempo stabile e temperature elevate, con valori spesso oltre le medie stagionali. Tuttavia, guardando più avanti, nella terza decade del mese si intravede un possibile cambio di scenario.

Possibile svolta dal 20-21 agosto

Secondo le tendenze a lungo termine – da confermare nei prossimi aggiornamenti – a partire dal 20-21 agosto il flusso perturbato atlantico potrebbe abbassarsi di latitudine, inviando fronti instabili verso l’Europa centrale e il Nord Italia. Se la tendenza fosse confermata, ci si potrebbe aspettare un aumento dell’instabilità al Nord, non più limitato alle aree alpine e prealpine, ma esteso anche alla Val Padana e in parte al Centro Italia. In questo contesto, le temperature subirebbero un calo, segnando la fine della lunga fase calda e stabile