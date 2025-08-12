FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: ondata di calore al suo apice! Da Ferragosto picchi meno elevati

La quarta ondata di calore dell'estate in queste ore raggiunge l'apice, coinvolgendo anche altri Paesi europei. Clima sempre tropicale di notte.
Previsione12 Agosto 2025 - ore 12:59 - Redatto da Meteo.it
La quarta ondata di calore dell’estate 2025 raggiunge in queste ore il suo apice e ‘infuoca’ temporaneamente anche altre nazioni limitrofe, complice un ampliamento dell’azione anticiclonica africana fin verso l’Europa centrale e i Balcani. Sotto la rovente cupola sub-tropicale si ritrovano così Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Austria e Germania, che sperimentano - o lo faranno a breve - temperature eccezionalmente elevate, in qualche caso da record. Tra tutti spiccano i 42 °C nel sud-ovest della Francia e i 45 gradi nel sud della Spagna.

In Italia da record è la Liguria, con i termometri fino a 38 gradi e con il nuovo picco assoluto di 38.5 registrato a Genova ieri (lunedì 11) pomeriggio, mentre le aree più roventi restano quelle interne e di pianura peninsulari dove si raggiunge la soglia dei 40 gradi.

Di notte il clima resta tropicale, con minime quasi dappertutto sopra i 20 gradi e, in molte località prossime ai 25: l’effetto dell’isola di calore urbana, inoltre, accentua i valori e aggrava il disagio dovuto all’afa nelle città. La persistenza di temperature decisamente anomale anche in montagna, in particolare sulle Alpi, con lo zero termico intorno o poco oltre i 4.500 metri, sta provocando gravi ripercussioni sugli ecosistemi alpini di alta quota.

Gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione confermano una prosecuzione dell’ondata di calore fino al weekend, ma con picchi un po’ meno elevati a partire dal Ferragosto. Con il passare dei giorni, nel frattempo, andrà aumentando il rischio di temporali di calore, soprattutto in corrispondenza di Alpi e Appennini.

Le previsioni meteo per mercoledì 13 agosto

Sole prevalente su quasi tutte le regioni italiane e caldo intenso. In mattinata cielo per lo più sereno, salvo qualche nuvola innocua e passeggera. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme attorno alle aree montuose, associata a isolati e brevi temporali di calore: più probabili su Alpi occidentali, Dolomiti, Appennino centro-meridionale, zone interne di bassa Toscana, Sardegna e Sicilia.

Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento, con punte massime fino a 37-38 gradi sulla bassa valle padana e fino a 39-40 °C nell’entroterra del Centro- Sud peninsulare. Venti deboli, a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 14 agosto

Tempo prevalentemente soleggiato e molto caldo, ma con alcune velature sin dalla mattinata e qualche annuvolamento a carattere locale al Centro-Sud peninsulare. Durante il pomeriggio o nelle prime ore della sera tendenza allo sviluppo di acquazzoni o temporali di calore a carattere isolato nelle Alpi centrali e occidentali, attorno ai rilievi di Sardegna e Sicilia, lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne limitrofe.

Temperature in leggera flessione. Clima spesso tropicale, di giorno come di notte, ma con valori diurni non oltre i 36-38 gradi delle aree più roventi della valle padana e del Centro-Sud. Venti deboli, salvo eventuali rinforzi nei temporali. Mari calmi o poco mossi.

