Meteo: a inizio settimana tempo instabile al Sud. Da martedì 24 rialzo termico

Domenica 22 e lunedì 23 marzo l’Italia resterà, almeno in parte, ancora sotto l’influsso di un’area di bassa pressione, più strutturata alle medie e alte quote dell’atmosfera, associata ad una massa d’aria relativamente fresca e localmente instabile. Martedì 24 sul nostro Paese osserveremo probabilmente l’espansione temporanea di un promontorio dell’anticiclone delle Azzorre e un rialzo delle temperature.



Nella notte tra sabato 21 e domenica e fino a domenica mattina precipitazioni isolate sul Lazio centro meridionale, nel Messinese e sulla bassa Calabria. Precipitazioni diffuse sul Nordovest, in particolare su alta Lombardia, Ponente Ligure, Piemonte, Valle d’Aosta orientale, con nevicate al di sopra di 1000 m circa. In giornata precipitazioni residue sul Piemonte occidentale mentre il tempo migliora sul resto del Nord. Nel resto del Paese nuvolosità molto variabile, associata a rovesci isolati più probabili sulla bassa Toscana, sul centro-nord del Lazio, nelle zone interne della Sardegna, sul centro est della Sicilia. Venti da nordest, deboli o al più moderati.

Inizio di settimana ancora moderatamente fresco con tempo instabile al Sud: la tendenza meteo



Lunedì l’alta pressione inizierà a far sentire i suoi effetti sulle regioni settentrionali; insisteranno condizioni di moderata instabilità sulle regioni insulari e centro meridionali per la presenza di aria fredda in quota. La probabilità di rovesci sarà più alta in Calabria e sulla Sicilia (specie lato orientale). Piogge isolate o brevi rovesci anche nel resto del Sud, nel Molise, sui rilievi abruzzesi, nel sud della Sardegna e sul Lazio centro meridionale. Temperature in leggero rialzo nei valori massimi sulle regioni centro settentrionali.

Martedì probabile fase di tempo più stabile anche sulle regioni del Centro e in Sardegna. Residue precipitazioni ancora possibili all’estremo Sud. Temperature in rialzo.