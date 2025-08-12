FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo 12 agosto: caldo, afa e notti tropicali. La calura insiste oltre Ferragosto

L'ondata di calore che sta investendo l'Italia e gran parte d'Europa andrà avanti fino al weekend dopo Ferragosto ma con qualche temporale in più
Previsione12 Agosto 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
L’intensa ondata di caldo che sta investendo l’Italia, la quarta dell’estate 2025, anche in questo caso è causata dall’Anticiclone nordafricano che occupa il Mediterraneo e gran parte del continente europeo, accompagnato da una massa d’aria molto calda di origine subtropicale.

Le temperature stanno toccando valori diffusamente oltre la media a tutte le quote, superando in molte aree i 35 gradi, con punte di 38/40 gradi nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole e nella bassa pianura padana. Il caldo intenso si fa sentire anche di notte, con minime quasi dappertutto oltre i 20 gradi (notti tropicali) e, in molte località prossime ai 25 gradi; l’effetto dell’isola di calore urbana, inoltre, aumenta ulteriormente i valori termici e il disagio dovuto all’afa nelle città.

La persistenza di temperature decisamente anomale anche in montagna, in particolare sulle Alpi, con lo zero termico intorno o poco oltre i 4.500 metri, sta provocando gravi ripercussioni sugli ecosistemi alpini di alta quota. In base alle ultime proiezioni questa ondata di calore proseguirà molto probabilmente fino al prossimo weekend in tutto il Paese; con il passare dei giorni però andrà aumentando la possibilità di brevi e isolati temporali nelle ore più calde della giornata su Alpi e Appennini.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 12 agosto)

Giornata soleggiata e molto calda, con cielo ovunque sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio moderato sviluppo di nuvolosità sulle aree montuose, con la possibilità di qualche isolato temporale nei rilievi appenninici di Lazio, Abruzzo e Campania e sulle Alpi centrali.

Temperature stazionarie, con minime notturne diffusamente oltre la soglia dei 20 gradi e massime quasi ovunque da 32 a 37 °C e punte locali di 38-40 °C. Venti deboli, a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 13 agosto

L’alta pressione mantiene prevalenti condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nelle ore pomeridiane aumenta un po’ il rischio che si sviluppi qualche breve e isolato temporale sui monti, in particolare sulle Alpi lombarde e orientali e nell’Appennino centro-meridionale, in serata in Valle d’Aosta.

Temperature invariate o in live rialzo, con valori ben oltre la media del periodo. Venti deboli.

