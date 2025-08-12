FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: il caldo africano infiamma l'Italia! Afa anche di notte: l...

Meteo: il caldo africano infiamma l'Italia! Afa anche di notte: le previsioni

L'Anticiclone africano rimane ben saldo sull'Italia, allargandosi anche ad altre nazioni europee. L'afa non dà tregua nemmeno nelle ore notturne.
Previsione12 Agosto 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione12 Agosto 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

L’intensa e lunga ondata di calore che sta investendo l’Italia (la quarta dell’estate 2025) in questo inizio di settimana “infiamma” anche altre nazioni del continente, con l’anticiclone africano che resta ben saldo sul bacino del Mediterraneo e che allarga temporaneamente il proprio raggio d’azione verso Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Austria, Germania e Balcani occidentali. Nella giornata di ieri (lunedì 11) si sono toccati valori record di 42 °C nel sud-ovest della Francia, mentre la Spagna resta il Paese più infuocato con picchi estremi di 44 gradi.

Nel nostro Paese le temperature stanno toccando valori diffusamente oltre la media a tutte le quote, superando in molte aree i 35 gradi, con punte di 39-40 gradi nelle zone interne del Centro-Sud. Di notte il clima è tropicale, con minime quasi dappertutto oltre i 20 gradi e in molte località prossime ai 25 gradi: l’effetto dell’isola di calore urbana inoltre aumenta ulteriormente i valori e il disagio dovuto all’afa nelle città.

La persistenza di temperature decisamente anomale anche in montagna, in particolare sulle Alpi, con lo zero termico intorno o poco oltre i 4.500 metri, sta provocando gravi ripercussioni sugli ecosistemi alpini di alta quota. Le ultime proiezioni confermano, tra l’altro, una prosecuzione dell’ondata di calore probabilmente fino al prossimo weekend, quello successivo al Ferragosto. Con il passare dei giorni però andrà aumentando il rischio di temporali di calore, soprattutto in corrispondenza di Alpi e Appennini.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 12 agosto)

Giornata soleggiata e molto calda, con cielo ovunque inizialmente sereno. Nel pomeriggio moderato sviluppo di nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi, con la possibilità di qualche isolato e breve temporale di calore in Umbria, nelle aree interne e montuose di Lazio, Campania, Basilicata e Sardegna e sulle Alpi Marittime.

Temperature stazionarie: massime ovunque tra 30 e 35 °C, con punte di 36-37 °C sulla bassa valle padana e di 38-40 °C nelle aree di pianura e di valle poco lontane dal mare delle regioni peninsulari. Venti deboli, a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 13 agosto

Sole prevalente e caldo intenso su quasi tutte le regioni italiane. In mattinata cielo per lo più sereno, salvo qualche nuvola innocua e passeggera. Nelle ore pomeridiane consueto sviluppo di nuvolosità cumuliforme attorno alle aree montuose, associata a isolati e brevi temporali di calore: più probabili su Alpi occidentali, Dolomiti, Appennino centro-meridionale, zone interne di bassa Toscana, Sardegna e Sicilia.

Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento, con punte massime fino a 37-38 gradi sulla bassa valle padana e fino a 39-40 °C nell’entroterra del Centro-Sud peninsulare. Venti deboli, a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo 12 agosto: caldo, afa e notti tropicali. La calura insiste oltre Ferragosto
    Previsione12 Agosto 2025

    Meteo 12 agosto: caldo, afa e notti tropicali. La calura insiste oltre Ferragosto

    L'ondata di calore che sta investendo l'Italia e gran parte d'Europa andrà avanti fino al weekend dopo Ferragosto ma con qualche temporale in più
  • Meteo: l'ondata di calore prosegue anche oltre Ferragosto, ma aumenta il rischio temporali! Ecco dove
    Previsione11 Agosto 2025

    Meteo: l'ondata di calore prosegue anche oltre Ferragosto, ma aumenta il rischio temporali! Ecco dove

    Il caldo intenso non molla la presa almeno fino al weekend successivo al Ferragosto, ma con il passare dei giorni aumenta il rischio temporali.
  • Meteo: settimana di Ferragosto al via con caldo intenso e tanto sole!
    Previsione11 Agosto 2025

    Meteo: settimana di Ferragosto al via con caldo intenso e tanto sole!

    La quarta ondata di calore dell'estate entra nella sua fase più intensa e ci accompagnerà per tutta la settimana di Ferragosto: le previsioni.
  • Meteo, caldo protagonista nella settimana di Ferragosto: le previsioni da lunedì 11 agosto
    Previsione11 Agosto 2025

    Meteo, caldo protagonista nella settimana di Ferragosto: le previsioni da lunedì 11 agosto

    L'anticiclone africano continua a dominare la scena meteo: la settimana di Ferragosto inizia oggi con temperature ben oltre la media
Ultime newsVedi tutte
Meteo: Ferragosto caldo e afoso, pochi temporali. Quando mollerà la presa l'Anticiclone?
Tendenza12 Agosto 2025
Meteo: Ferragosto caldo e afoso, pochi temporali. Quando mollerà la presa l'Anticiclone?
La tendenza meteo per Ferragosto e il weekend successivo indica ancora un clima molto caldo con pochi temporali e picchi prossimi ai 40 gradi.
Meteo: fino a Ferragosto caldo intenso e afoso e pochi temporali. La tendenza fino al weekend
Tendenza11 Agosto 2025
Meteo: fino a Ferragosto caldo intenso e afoso e pochi temporali. La tendenza fino al weekend
La quarta ondata di calore dell'estate prosegue fino a Ferragosto e anche nel weekend successivo. Temperature elevate, afa e notti tropicali.
Meteo, caldo intenso almeno fino a Ferragosto e al weekend. La tendenza
Tendenza10 Agosto 2025
Meteo, caldo intenso almeno fino a Ferragosto e al weekend. La tendenza
L'anticiclone africano non molla la presa: nella settimana di Ferragosto determinerà sole e caldo intenso, spesso accompagnato da un clima afoso
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 12 Agosto ore 11:44

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154