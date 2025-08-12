Meteo: il caldo africano infiamma l'Italia! Afa anche di notte: le previsioni

L’intensa e lunga ondata di calore che sta investendo l’Italia (la quarta dell’estate 2025) in questo inizio di settimana “infiamma” anche altre nazioni del continente, con l’anticiclone africano che resta ben saldo sul bacino del Mediterraneo e che allarga temporaneamente il proprio raggio d’azione verso Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Austria, Germania e Balcani occidentali. Nella giornata di ieri (lunedì 11) si sono toccati valori record di 42 °C nel sud-ovest della Francia, mentre la Spagna resta il Paese più infuocato con picchi estremi di 44 gradi.

Nel nostro Paese le temperature stanno toccando valori diffusamente oltre la media a tutte le quote, superando in molte aree i 35 gradi, con punte di 39-40 gradi nelle zone interne del Centro-Sud. Di notte il clima è tropicale, con minime quasi dappertutto oltre i 20 gradi e in molte località prossime ai 25 gradi: l’effetto dell’isola di calore urbana inoltre aumenta ulteriormente i valori e il disagio dovuto all’afa nelle città.

La persistenza di temperature decisamente anomale anche in montagna, in particolare sulle Alpi, con lo zero termico intorno o poco oltre i 4.500 metri, sta provocando gravi ripercussioni sugli ecosistemi alpini di alta quota. Le ultime proiezioni confermano, tra l’altro, una prosecuzione dell’ondata di calore probabilmente fino al prossimo weekend, quello successivo al Ferragosto. Con il passare dei giorni però andrà aumentando il rischio di temporali di calore, soprattutto in corrispondenza di Alpi e Appennini.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 12 agosto)

Giornata soleggiata e molto calda, con cielo ovunque inizialmente sereno. Nel pomeriggio moderato sviluppo di nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi, con la possibilità di qualche isolato e breve temporale di calore in Umbria, nelle aree interne e montuose di Lazio, Campania, Basilicata e Sardegna e sulle Alpi Marittime.

Temperature stazionarie: massime ovunque tra 30 e 35 °C, con punte di 36-37 °C sulla bassa valle padana e di 38-40 °C nelle aree di pianura e di valle poco lontane dal mare delle regioni peninsulari. Venti deboli, a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 13 agosto

Sole prevalente e caldo intenso su quasi tutte le regioni italiane. In mattinata cielo per lo più sereno, salvo qualche nuvola innocua e passeggera. Nelle ore pomeridiane consueto sviluppo di nuvolosità cumuliforme attorno alle aree montuose, associata a isolati e brevi temporali di calore: più probabili su Alpi occidentali, Dolomiti, Appennino centro-meridionale, zone interne di bassa Toscana, Sardegna e Sicilia.

Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento, con punte massime fino a 37-38 gradi sulla bassa valle padana e fino a 39-40 °C nell’entroterra del Centro-Sud peninsulare. Venti deboli, a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.