Maltempo in Campania: due dispersi per una frana in provincia di Caserta

Il maltempo ha colpito duramente la Campania per le fortissime piogge che l’hanno colpita ieri, martedì 27 agosto. In provincia di Caserta si registrano purtroppo due dispersi per una frana.

Madre e figlio dispersi

Una donna di 74 anni e il figlio di 42 sono stati inghiottiti a bordo del loro Apecar da un fiume di fango e detriti a San Felice a Cancello (Caserta), nella frazione Talanico. Si trovavano, come riporta il Corriere della Sera, in un terreno di loro proprietà, occupati nella raccolta delle nocciole.



Sono saliti sul loro Apecar per tornare nel centro abitato ma dopo pochi metri sono stati investiti dal fiume di fango di una frana. L'Apecar, che vedete sopra nella foto, è stata poi ritrovato in una scarpata. Dei due però, nonostante le continue ricerche, non c’è ancora traccia.

Irpinia colpita da allagamenti e smottamenti

Oltre al Casertano, un'altra zona della Campania particolarmente colpita è stata quella della vicina Irpinia con allagamenti e smottamenti. Decine i soccorritori impegnati nelle operazioni di soccorso a Baiano, Mugnano del Cardinale, Sirignano, al confine tra le province di Avellino e Napoli.