Meteo Catania e Palermo: è allerta arancione in Sicilia, scuole chiuse in molti Comuni

Una violenta ondata di maltempo sta interessando nelle ultime ore la Sicilia dove la Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta meteo arancione e gialla. In diversi comuni per via delle condizioni meteorologiche avverse è stata richiesta la chiusura delle scuole. Ecco dove.

Scuole chiuse in Sicilia per allerta meteo l'11 novembre 2024

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per lunedì 11 novembre 2024 un duplice stato di allerta meteo gialla ed arancione in Sicilia. In diverse zone della regione scatta l'allerta per rischio temporali, ma anche idraulico ed idrogeologico. Massima attenzione nelle zona Nord-Orientale e versante ionico dove è scattata l'allerta meteo arancione per rischio piogge e rischio idrogelogico.

Non solo, uno stato di allerta meteo gialla è stata emessa nelle zone: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

In via del tutto precauzionale in diversi comuni della Sicilia è stata richiesta la chiusura delle scuole, in particolare nelle province di Catania e Messina dove sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Stop alle lezioni nei comuni di: Giarre, Acireale, Riposto, Mascali, San Gregorio di Catania, Mascalucia, Aci Sant’Antonio, Valverde, Aci Castello, Aci Catena, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Nizza di Sicilia e altri.

Scuole chiuse in Sicilia il giorno 11 novembre tra Catania e Messina

Ecco nel dettaglio tutte le scuole chiuse in Sicilia per allerta meteo nella giornata di lunedì 11 novembre 2024. Stop alle lezione nelle provincie di Catania e Messina.

Catania e provincia:

Aci Bonaccorsi

Aci Castello

Aci Catena

Aci Sant’Antonio

Acireale

Calatabiano

Castiglione di Sicilia

Giarre

Gravina di Catania

Mascali

Mascalucia

Milo

Piedimonte Etneo

Randazzo

Riposto

Sant’Agata Li Battiati

Sant’Alfio

San Giovanni La Punta

San Gregorio di Catania

Santa Venerina

Tremestieri Etneo

Valverde

Zafferana Etnea

Messina e provincia