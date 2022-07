Meteo, caldo record in Italia: arriva l'ondata più rovente dell'estate (almeno finora), oltre 40 gradi al nord

Meteo, caldo in intensificazione con valori molti vicini ai 40 gradi in Pianura Padana e in aumento anche nelle altre zone, con picchi di 36-37 gradi in particolare tra regioni centrali tirreniche, Sardegna e zone interne del Sud

13 Luglio 2022 - ore 12:24 Redatto da Redazione Meteo.it 13 Luglio 2022 - ore 12:24 Redatto da Redazione Meteo.it