Meteo, il caldo sarà protagonista del lungo Ponte del 2 giugno

Come sarà il tempo per il Ponte del 2 giugno? In gran parte d'Italia sarà il sole il protagonista, con temperature che in alcune zone sfioreranno i 40 gradi. Le temperature porteranno tanta gente al mare.

30 Maggio 2022 - ore 13:44 Redatto da Redazione Meteo.it