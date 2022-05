Ponte 2 giugno 2022, 5 idee per il weekend lungo

Avete in programma di concedervi una mini vacanza per il weekend lungo del 2 giugno? Abbiamo delle idee originali che fanno al caso vostro.

Ponte 2 giugno 2022, dove andare

Il 2 giugno rappresenta sì la Festa della Repubblica, ma è anche tradizionalmente un assaggio di estate. Grazie al caldo e all'arrivo della bella stagione, la giornata del 2 giugno ha sempre fatto venir voglia di uscire con gite fuori porta o con le prime nuotate al mare. Quest'anno però il calendario ci fa un grande regalo, facendo capitare il 2 giugno di giovedì, esattamente al centro della settimana, con forti tentazioni per un Ponte.

Risulta dunque ghiotta l'occasione per concedersi un bel weekend lungo per godersi qualche giorno di relax. Chi lavora dal lunedì al venerdì potrà infatti chiedere un giorno di ferie e fare un mega ponte dal giovedì alla domenica, vale a dire 4 giorni per una bella vacanza. Se vi abbiamo convinto, non resta che scegliere dove andare, ma anche qui abbiamo un po' di suggerimenti da darvi.

Ponte del 2 giugno al mare

Che vogliate immergervi nelle acque calde di un'isola o preferiate l'ombra e il fresco della montagna o di un lago, noi abbiamo il consiglio che fa al caso vostro. La prima destinazione che suggeriamo per il Ponte del 2 giugno è Ponza. L'isola del Tirreno d'estate è letteralmente presa d'assalto dai turisti, dunque sfruttare questo weekend lungo per visitarla può essere una buona occasione per viverne la bellezza senza sentirne il caos estivo. Il suo mare cristallino unito alle magiche stradine piene di ottimo cibo e vino squisito rendono Ponza un piccolo paradiso facilmente raggiungibile in traghetto.

E se cambiassimo litorale, spostandoci sull'Adriatico? La costa bassa e sabbiosa dell'Italia orientale ha molto da offrire oltre all'arcinota Riviera Romagnola. Noi infatti vi invitiamo a visitare una località che si trova leggermente più a sud, precisamente nelle Marche: la Riviera del Conero. Spiagge e grotte meravigliose per immergersi direttamente nell'estate che sta arrivando assaporandone i profumi di salsedine e spensieratezza. La spiaggia regina della riviera è quella di Sirolo, consigliata come una delle mete europee più belle anche dal quotidiano inglese The Guardian. Insomma, se non ci siete mai stati ve la consigliamo di corsa.

Ponte del 2 giugno nella natura

I Trulli di Alberobello

A un passo dal mare ma che sembra provenire da un altro pianeta è la bellissima Alberobello in Puglia. Almeno una volta nella vita bisogna perdersi nelle viuzze di questa cittadina così caratteristica e sognare all'ombra dei trulli, le magiche costruzioni tipiche del luogo. Il sole della Puglia vi bacerà col suo calore e i trulli vi incanteranno con la loro storia e le loro tradizioni.

Se invece preferite del sano relax nella natura che abbraccia castelli al delicato profumo di vino, il posto che fa per voi si trova in Piemonte: le Langhe. I borghi di quest'area del nord Italia sono caratteristici e ricchi di storia e di sapori. Basti pensare a luoghi come Barolo, Serralunga, Grinzane Cavour e La Morra, delle autentiche perle che vi faranno trascorrere il ponte del 2 giugno alla scoperta di un saporito relax.

E se proprio ci si vuole rilassare con la vista mozzafiato di un lago, perché non scegliere il lago più grande d'Italia? Il Lago di Garda è un evergreen per i turisti italiani e stranieri che amano fare il tour dei borghi che affacciano sul gigante d'acqua dolce che li bagna. Sirmione, Riva del Garda, Salò, Limone, Desenzano, questi sono solo alcuni dei magici posti che potranno regalarvi un weekend indimenticabile.