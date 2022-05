Le 5 spiagge italiane più belle: la classifica

Avete voglia di mare ma non sapete dove andare in vacanza? Ecco la particolare classifica delle 5 spiagge italiane più belle.

Spiagge italiane, ecco le più belle secondo gli inglesi

Mare cristallino e spiagge da sogno, per tutto questo non serve prendere un aereo e volare all'estero dopo lunghi e stancanti viaggi: basta restare in Italia. Il "consiglio" arriva addirittura dall'Inghilterra, con il prestigioso quotidiano The Guardian che si interessa alle località europee e italiane. Stavolta il focus è sulle spiagge, e con gli oltre 8mila km di costa che abbiamo in Italia, la scelta è davvero ampia. Mar Mediterraneo, Ionio, Adriatico, Tirreno, Ligure, ogni mare caratterizza la costa che bagna rendendola unica e particolare.

Da questo bouquet di meraviglie, il Guardian ne ha scelte 5, le più belle. Il quotidiano britannico, va detto, non ha preso in esame solamente l'Italia ma un raggio più ampio inglobando ben 40 località europee e, tra queste, 5 sono nostrane. Non si tratta di una classifica che determini la spiaggia migliore e poi a seguire tutte le altre, è una sorta di elezione ex aequo di 40 località che meritano di stare in cima alla lista a pari merito. Vediamo insieme quali sono le 5 italiane scelte dal Guardian.

La top 5 delle spiagge italiane

Il report ha cercato di cogliere la diversità delle spiagge italiane di cui abbiamo scritto sopra, per questo motivo ha preferito eleggere 5 località dalle caratteristiche diverse. Si va da quella sabbiosa a quella con ciottoli, da quella ampia coperta da pinete a quella chiusa da promontori rocciosi. Dunque se vi troverete in disaccordo con alcune scelte non offendetevi, l'elenco segue questa linea ed escludere un luogo non vuol di certo dire bocciarlo, anzi.

La prima località del Bel Paese è Sirolo, in provincia di Ancona. Qui troviamo la meravigliosa spiaggia di San Michele, immersa nel parco nazionale del Monte Conero. Dopo un sentiero alberato, ci si troverà di fronte a un vero paradiso terrestre: sabbia e ciottoli a fare da contorno a un mare chiaro e turchese. Da questa lista non può di certo mancare Gallipoli, una delle mete pugliesi più gettonate, che con la spiaggia di Punta della Suina si è guadagnata l'attenzione dei giornalisti britannici, che la paragonano alle Seychelles. Le sfumature azzurre dell'acqua e la soffice sabbia bianca, infatti, sono davvero un gioiello da non perdere.

Immancabile è anche la Sardegna con Domus de Maria e la sua spiagga di Sa Colonia. La spiaggia, che sorge nella località di Chia, è una meta immancabile per la sua bellezza che si unisce alla possibilità di fare incontri ravvicinati con i delfini e addirittura con i fenicotteri. Da un'isola all'altra, il Guardian consiglia la Sicilia con la spiaggia di Calamosche a Oasi di Vendicari, in provincia di Siracusa.

La ricchezza della vegetazione e la vista mozzafiato dei due promontori rocciosi che la abbracciano, rendono questa spiaggia una delle mete più ambite della Sicilia. Il tour si conclude nella bellissima Sperlonga, la "perla del Tirreno". Sabbia dorata e mare azzurro fanno entrare di diritto la località laziale nelle 5 spiagge italiane più belle. Ora non vi resta che scegliere e prenotare la vostra vacanza.