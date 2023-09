Meteo, breve parentesi autunnale in Italia, poi torna il caldo con temperature in aumento

L'Italia è nella morsa delle piogge e del maltempo per il passaggio di una perturbazione. Rovesci e fenomeni temporaleschi intensi al Centro-Sud con il rischio di grandine e forti raffiche di vento. Tutto cambia ancora da metà settimana con il rinforzo dell'alta pressione. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, aria fredda e maltempo in Italia

L'ultimo fine settimana di settembre è stato segnato dal passaggio della perturbazione n.6 del mese che ha riportato piogge e maltempo in buona parte d'Italia. Rovesci intensi e rischio di grandinate in diverse regioni del Centro-Sud dove è stata diramata un'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. L'ondata di maltempo ha interessato le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali compresa la Sicilia. La perturbazione n.6 di settembre è stata accompagnata anche da una massa d'aria fredda che ha provocato un brusco calo delle temperature e al persistere di un clima instabile e variabile che perdurerà anche tra lunedì 25 e martedì 26 settembre. Tutto cambia verso fine settimana con il ritorno dell'alta pressione e un rialzo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con domenica 24 settembre: migliora il tempo nelle regioni del Nord con schiarite ampie nelle zone di Nord-Ovest. Bel tempo anche in Toscana, parte del Lazio a Sardegna. Annuvolamenti sparsi, invece, con il rischio di piogge e temporali nelle Marche, Abruzzo, Molise, basso Lazio e regioni meridionali. In aumento le temperature massime al Nord e Toscana, mentre in brusco calo nel resto del paese. Lunedì 25 settembre bel tempo al Nord e regioni centrali tirreniche, mentre nuvole in buona parte del paese. Non si escludono piogge e rovesci in diverse regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni: torna il caldo con temperature in aumento

La circolazione depressionaria che ha interessato l'Italia nell'ultimo weekend di settembre sta per lasciare il nostro paese, ma i suoi effetti si faranno ancora sentire generando un clima instabile e variabile sulle regioni del Sud. Al Centro-Nord, invece, bel tempo con sole e temperature in aumento con valori che sfioreranno i 27-29°. Nella giornata di mercoledì 27 settembre è previsto un miglioramento generale del clima con l'esclusione di qualche sporadico rovescio in Calabria, sulla Sicilia centro-orientale e nel Potentino.

In aumento le temperature nelle regioni del Sud, stabili nel resto del paese con valori al di sopra della norma. Tra giovedì 28 e venerdì 29 settembre è previsto il rinforzo dell'alta pressione, anche all'estremo Sud, che segnerà il ritorno del caldo con temperature quasi ovunque al di sopra della media.