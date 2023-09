Meteo, avviso di allerta gialla il 25 settembre in Italia per maltempo: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per la giornata di lunedì 25 settembre 2023, in Italia. Piogge e rovesci in buona parte del paese con 6 regioni a rischio. Ecco tutte le zone interessate.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla in 6 regioni per piogge

E' allerta meteo in Italia. Prosegue l'ondata di maltempo in buona parte del Centro-Sud con un nuovo allarme meteo diramato dalla Protezione Civile. Lunedì 25 settembre 2023 scatta l'allerta meteo gialla per il rischio di piogge e temporali. Ecco tutte le regioni e zone coinvolte dall'emergenza meteo:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Meteo, allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico in Italia: ecco dove

Non solo allerta maltempo in Italia per lunedì 25 settembre 2023, il Dipartimento della Protezione ha diramato un duplice allarme meteo per rischio idraulico e idrogeologico in Italia. Il rischio idraulico, che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d'acqua principali, è stato comunicato solo per la regione Calabria e le seguenti zone: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

L'allerta meteo per rischio idrogeologico, invece, è stata diramata dalla Protezione Civile nelle seguenti regioni e zone: