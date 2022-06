Meteo, l'anticiclone africano arriva in Italia: temperature fino a 40°, ecco dove

Non si placa l'ondata di calore che da settimane ha colpito il nostro Paese. Per i prossimi giorni la tendenza meteo è ancora all'insegna del caldo, afa e anticiclone africano che farà innalzare nella seconda parte della settimana le temperature fino a 40°.

Meteo Italia, l'anticiclone africano fa alzare le temperature a 40°

L'impatto dell'anticiclone nord africano non dà tregua. L'Italia è nella morsa del caldo con afa, temperature roventi e notti tropicali. La situazione non migliorerà nei prossimi giorni che saranno ancora all'insegna del grande caldo con la colonnina di mercurio che sfiorerà i 40 gradi in diverse zone del paese. L'estate è arrivata con diverse settimane d'anticipo complice il passaggio dell'anticiclone nord-africano che ha letteralmente travolto il nostro paese facendo schizzare le temperature a valori di gran lunga superiore alla media del periodo.

A peggiorare la situazione anche l'allarme siccità che si registra nelle regioni del settentrione dove non piove da mesi e si sta valutando la possibilità di razionare l'acqua in alcuni comuni. La pioggia, infatti, è la grande assente da mesi, anche se nei prossimi giorni le previsioni meteo segnalano il possibile passaggio di annuvolamenti e qualche rovescio lungo le Alpi. Le temperature saranno ancora più alte; in particolare al Centro Sud si sfioreranno valori con 35° di media e picchi di anche 40 gradi al Sud, Sicilia e Sardegna.

Le previsioni meteo da martedì 21 giugno: ci aspetta una settimana rovente

Per la giornata di martedì 21 giugno persiste da Nord a Sud una situazione climatica tipicamente estiva. Bel tempo e sole lungo tutto lo stivale con qualche possibile annuvolamento solo sulle aree alpine dove potrebbe registrarsi anche qualche tipico acquazzone estivo. Il caldo e l'afa si faranno ancora più insistenti con la colonnina di mercurio che segnerà una media di 30 gradi quasi ovunque. Caldo record in Sardegna dove, complice il passaggio del vento di Scirocco, si sfioreranno i 40°.

Nella giornata di mercoledì 22 giugno, invece, assisteremo al passaggio di banchi di nuvole nelle regioni del Nord e lungo la Toscana settentrionale con possibili rovesci e temporali sull’arco alpino. Non solo, qualche pioggia isolata potrebbe cadere anche in Piemonte, Lombardia e lungo l'Appennino ligure. Nel resto del Paese, invece, sole e cielo sereno. Le temperature in leggero calo al Nord ad eccezione dell'Emilia Romagna dove si toccheranno anche i 35°. Al Sud, invece, temperature roventi che sfioreranno i 37-38° con picchi di 39-40 gradi nelle Isole.