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Meteo, allerta gialla il 30 giugno 2026 in Italia: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità il 30 giugno 2026 in Italia: ecco dove.
Clima29 Giugno 2026 - ore 17:02 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima29 Giugno 2026 - ore 17:02 - Redatto da Redazione Meteo.it

Scatta l'allerta meteo gialla per la giornata di domani, martedì 30 giugno 2026, in diverse regioni d'Italia interessate dall'arrivo di una intensa ondata di piogge e temporali. Scopriamo tutte le zone e regioni interessate dall'allerta.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta meteo gialla per piogge il 30 giugno 2026

Dopo settimane segnate dal dominio incontrastato dell'anticiclone nord-africano con temperature elevate e da record in tutte le regioni d'Italia, nelle prossime ore torna il maltempo diffuso con una nuova allerta meteo gialla.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali. Il transito di una nuova perturbazione riporta il maltempo con fenomeni temporaleschi intensi, tali da richiedere l'allerta meteo gialla per rischio temporali.

Ecco tutte le regioni e zone coinvolte nell'allerta meteo gialla per rischio temporali il giorno 30 giugno 2026:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
  • Basilicata;
  • Lazio: Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Bacino del Tirso;
  • Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina;
  • Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento;
  • Umbria: Nera - Corno.

Allerta meteo gialla il 30 giugno 2026 in Italia: le regioni coinvolte

Non solo, la Protezione Civile ha emesso sempre per la giornata di domani, martedì 30 giugno 2026, anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in Italia. Attenzione: ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

L'allerta gialla per rischio idrogeologico è stata comunicata per il 30 giugno 2026 nelle regioni e zone:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
  • Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina.
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Ultimo aggiornamento Lunedì 29 Giugno ore 18:08

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