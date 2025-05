Meteo, allerta gialla per piogge il 28 maggio 2025 in Italia: a rischio la Lombardia

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 28 maggio 2025, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 28 maggio 2025 in Lombardia

Non si placano gli effetti dell'ultima perturbazione che continuano a farsi sentire in diverse regioni d'Italia. In particolare tra le zone più colpite c'è proprio il Nord dove, nelle ultime ore, si sono registrati fenomeni temporaleschi intensi. Disagi e danni in alcune regioni come la Lombardia e il Veneto colpite da forti piogge e temporali. Anche nella giornata di domani, mercoledì 28 maggio 2025, la Protezione Civile ha emesso lo stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali in Lombardia.

Nel dettaglio ecco le zone della Lombardia coinvolte nello stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali:

Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche.

Piogge fanno innalzare livelli dei fiumi Seveso e Lambro

Attenzione: proprio la Lombardia nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con forti piogge torrenziali che hanno fatto registrare danni e disagi nella città di Milano e di Monza. Nel giro di poche ore sono caduti circa 20 mm di pioggia che ha fatto innalzare anche i livelli dei fiumi Seveso e Lambro. Proprio quest'ultimo è osservato speciale in vista anche delle prossime piogge previste nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2025 in Lombardia.