Maltempo in Lombardia: grandine e forti temporali, le ultime news

La Lombardia nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con una forte ondata di maltempo che ha colpito nel cuore della notte la città di Milano e Monza. Piogge e rovesci importanti che hanno fatto scattare l'allarme per il livello del Lambro. La situazione.

Maltempo in Lombardia, piogge torrenziali e preoccupa il livello del Lambro

Nel cuore della notte, tra le ore 2 e 4 del mattino, una violenta ondata di maltempo ha colpito la regione Lombardia con piogge battenti e torrenziali. Caduti nel giro di poche ore circa 20 mm di pioggia che hanno fatto scattare l'allarme per il livello del fiume Lambro con tanto di vasche mobili. Marco Granelli, assessore alla Protezione Civile, sui profili social ha parlato di temporali importanti che hanno fatto registrare dai 25 ai 45 mm di acqua a Monza.

Non solo, Granelli ha comunicato che il livello del fiume Seveso è salito, mentre massima allerta per il livello del fiume Lambro. "Stiamo monitorando i livelli di salita del fiume per il passaggio della piena da nord e l'innalzamento della fognatura" - ha scritto Marco Granelli, assessore alla Protezione Civile.

Milano, piogge e maltempo: danni e disagi

Intanto le piogge torrenziali e battenti hanno fatto registrare una serie di danni e disagi anche a Milano con alberi caduti in strada e sulle automobili parcheggiate lungo via Pacini a Milano e in via Guazzoni a Cinisello Balsamo. Fortunatamente, stando a quanto comunicato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) non si registrano feriti.

Altre immagini dell'esondazione del Lambro a Milano. Le paratie cominciano a cedere, consulta il Radar Live per scoprire intensità ed evoluzione di nubi e fenomeni 👉 https://t.co/alV5R2fmO9 #meteoeradar #maltempo #lombardia #lambro #milano pic.twitter.com/plYLuhzz88 — Meteo & Radar (@meteoeradar) May 22, 2025

La forte pioggia ha richiesto anche l'intervento dei Vigili del Fuoco in diverse zona della città di Milano per allagamenti e per la rimozione di oggetti caduti in strada.