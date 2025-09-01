FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta arancione e gialla il 2 settembre 2025 in Italia: ...

Meteo, allerta arancione e gialla il 2 settembre 2025 in Italia: le regioni a rischio

Scatta una duplice allerta meteo arancione e gialla il 2 settembre 2025 in Italia per maltempo e criticità. Ecco dove.
Clima1 Settembre 2025 - ore 18:57 - Redatto da Meteo.it
Clima1 Settembre 2025 - ore 18:57 - Redatto da Meteo.it

Prosegue lo stato di allerta meteo anche per la giornata di domani, martedì 2 settembre 2025 in Italia. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla in diverse regioni. Scopriamo nel dettaglio tutte le zone a rischio.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta arancione per maltempo il 2 settembre 2025

Il mese di settembre 2025 inizia nel segno del maltempo con una nuova allerta meteo arancione comunicata dal Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di martedì 2 settembre. Il passaggio della perturbazione n.1 del mese continua a farsi sentire nelle regioni del Nord colpite da una violenta perturbazione che ha fatto registrare fenomeni temporaleschi intensi e pericolosi tali da far scattare l'allerta meteo. Ricordiamo che lo stato di allerta meteo arancione indica la presenza di fenomeni meteorologici intensi e diffusi, come temporali con forti raffiche di vento, grandine e piogge persistenti, che possono causare allagamenti, frane e danni a persone e cose. È un livello di allerta inferiore al rosso, ma che richiede comunque molta attenzione e l'adozione di misure di prevenzione da parte delle autorità.

Lo stato di allerta meteo arancione per il 2 settembre è stato emesso per il rischio di piogge e temporali in Veneto nelle zone: Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna. Particolare attenzione anche in Lombardia dove, invece, scatta lo stato di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico che  corrisponde agli effetti dannosi e ai potenziali pericoli causati dal territorio e dalla sua interazione con fenomeni naturali come piogge intense, frane e alluvioni, soprattutto quando il superamento dei livelli critici delle acque, piogge eccezionali o l'instabilità dei versanti si combinano con le caratteristiche del suolo e la presenza umana. Le zone a rischio in Lombardia sono le seguenti: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali.

Piogge e temporali, allerta meteo gialla il 2 settembre 2025 in Italia: ecco dove

Sempre per martedì 2 settembre 2025 la Protezione Civile ha emesso uno stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali. L'attenzione massima è rivolta alle seguenti regioni e zone:

  • Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;
  • Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;
  • Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;
  • Lazio: Bacini di Roma, Bacino del Liri, Bacini Costieri SudLiguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente;
  • Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Toscana: Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto, Isole;
  • Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;
  • Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

In Lombardia, una delle regioni maggiormente colpite dal maltempo negli ultimi giorni, scatta l'allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde possibilità di danni sul territorio dovuti a eventi come alluvioni ed esondazioni, causati dal superamento dei livelli critici dei corsi d'acqua principali e secondari. Le zone della Lombardia interessate sono: Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata dalla Protezione Civile per martedì 2 settembre 2025 in:

  • Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;
  • Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano;
  • Piemonte: Toce, Belbo e Bormida, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Scrivia, Pianura settentrionale;
  • Toscana: Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto, Isole;
  • Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;
  • Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo Italia, settembre al via con il maltempo: fino a quando durerà?
    Clima1 Settembre 2025

    Meteo Italia, settembre al via con il maltempo: fino a quando durerà?

    Viste le ultime previsioni meteo per l'Italia pare proprio che il mese di settembre prenda il via con il maltempo. Fin quando durerà? I dettagli.
  • Meteo, Italia spaccata in due nei primi giorni di settembre: maltempo al Centro-Nord e caldo al Sud. Le previsioni
    Clima1 Settembre 2025

    Meteo, Italia spaccata in due nei primi giorni di settembre: maltempo al Centro-Nord e caldo al Sud. Le previsioni

    Un nuovo sistema perturbato è arrivato in Italia con piogge nelle regioni del Nord e Centro-Sud. Nel weekend torna l'anticiclone?
  • Meteo, piogge e temporali il 1 settembre 2025 in Italia: ecco dove scatta l'allerta gialla
    Clima31 Agosto 2025

    Meteo, piogge e temporali il 1 settembre 2025 in Italia: ecco dove scatta l'allerta gialla

    Il mese di settembre 2025 inizia con la prima allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Tutte le regioni a rischio.
  • Meteo, piogge e sole nell'ultimo weekend di agosto 2025: le previsioni
    Clima30 Agosto 2025

    Meteo, piogge e sole nell'ultimo weekend di agosto 2025: le previsioni

    Clima instabile e variabile nell'ultimo fine settimana di agosto 2025: piogge e sole lungo tutto lo stivale.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, colpo di coda dell'estate: da giovedì 4 settembre anticiclone e caldo anomalo. La tendenza
Tendenza1 Settembre 2025
Meteo, colpo di coda dell'estate: da giovedì 4 settembre anticiclone e caldo anomalo. La tendenza
Dopo un avvio segnato dal maltempo, la prima settimana di settembre vedrà il ritorno dell'anticiclone africano: tempo soleggiato e caldo anomalo.
Meteo, l'estate torna ad alzare la voce da mercoledì 3 settembre: la tendenza nei dettagli
Tendenza31 Agosto 2025
Meteo, l'estate torna ad alzare la voce da mercoledì 3 settembre: la tendenza nei dettagli
Da metà settimana si conferma il ritorno dell'alta pressione: porterà sole e caldo soprattutto al Centro-Sud. La tendenza meteo
Meteo, da mercoledì 3 settembre probabile ritorno dell'alta pressione
Tendenza30 Agosto 2025
Meteo, da mercoledì 3 settembre probabile ritorno dell'alta pressione
Dopo il passaggio ad inizio settimana di una nuova perturbazione, il nostro Paese potrebbe vivere una fase con tempo stabile e caldo estivo oltre la norma
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 02 Settembre ore 00:50

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154