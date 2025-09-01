Meteo, allerta arancione e gialla il 2 settembre 2025 in Italia: le regioni a rischio

Prosegue lo stato di allerta meteo anche per la giornata di domani, martedì 2 settembre 2025 in Italia. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla in diverse regioni. Scopriamo nel dettaglio tutte le zone a rischio.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta arancione per maltempo il 2 settembre 2025

Il mese di settembre 2025 inizia nel segno del maltempo con una nuova allerta meteo arancione comunicata dal Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di martedì 2 settembre. Il passaggio della perturbazione n.1 del mese continua a farsi sentire nelle regioni del Nord colpite da una violenta perturbazione che ha fatto registrare fenomeni temporaleschi intensi e pericolosi tali da far scattare l'allerta meteo. Ricordiamo che lo stato di allerta meteo arancione indica la presenza di fenomeni meteorologici intensi e diffusi, come temporali con forti raffiche di vento, grandine e piogge persistenti, che possono causare allagamenti, frane e danni a persone e cose. È un livello di allerta inferiore al rosso, ma che richiede comunque molta attenzione e l'adozione di misure di prevenzione da parte delle autorità.

Lo stato di allerta meteo arancione per il 2 settembre è stato emesso per il rischio di piogge e temporali in Veneto nelle zone: Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna. Particolare attenzione anche in Lombardia dove, invece, scatta lo stato di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi e ai potenziali pericoli causati dal territorio e dalla sua interazione con fenomeni naturali come piogge intense, frane e alluvioni, soprattutto quando il superamento dei livelli critici delle acque, piogge eccezionali o l'instabilità dei versanti si combinano con le caratteristiche del suolo e la presenza umana. Le zone a rischio in Lombardia sono le seguenti: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali.

Piogge e temporali, allerta meteo gialla il 2 settembre 2025 in Italia: ecco dove

Sempre per martedì 2 settembre 2025 la Protezione Civile ha emesso uno stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali. L'attenzione massima è rivolta alle seguenti regioni e zone:

Campania : Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Lazio : Bacini di Roma, Bacino del Liri, Bacini Costieri SudLiguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente;

: Bacini di Roma, Bacino del Liri, Bacini Costieri SudLiguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente; Lombardia : Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano;

: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Toscana : Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto, Isole;

: Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto, Isole; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Bolzano;

: Provincia Autonoma di Bolzano; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

In Lombardia, una delle regioni maggiormente colpite dal maltempo negli ultimi giorni, scatta l'allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde possibilità di danni sul territorio dovuti a eventi come alluvioni ed esondazioni, causati dal superamento dei livelli critici dei corsi d'acqua principali e secondari. Le zone della Lombardia interessate sono: Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata dalla Protezione Civile per martedì 2 settembre 2025 in: