Meteo, allerta arancione e gialla il 10 aprile 2026 in Italia: ecco dove

Duplice allerta meteo arancione e gialla per la giornata di domani, venerdì 10 aprile 2026 in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino in alcune regioni del Paese.

Maltempo in Italia: le regioni coinvolte nell'allerta arancione il 10 aprile 2026

Si prospetta un'altra giornata all'insegna del maltempo e di criticità in Italia considerando che il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo arancione. Il livello di allerta arancione, quello intermedio tra l'allerta rossa e gialla, segnala la presenza di fenomeni diffusi, intensi e persistenti con un pericolo per la popolazione, incluse possibili alluvioni, frane, forti venti e danni a strutture e infrastrutture.

Nella giornata di venerdì 10 aprile 2026, la Protezione Civile ha diffuso lo stato di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico nella regione Molise da giorni colpita da una violenta ondata di fenomeni meteorologici intensi. Nel dettaglio ecco le zone da monitorare: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea.

Meteo, allerta gialla il 10 aprile 2026: le regioni a rischio

Non è da sottovalutare anche lo stato di allerta meteo gialla che indica una criticità ordinaria. Secondo la Protezione Civile, in caso di allerta meteo gialla possono registrarsi fenomeni meteo localizzati, intensi e rapidi (temporali, vento, grandine), con danni limitati o occasionale pericolo per le persone. L'allerta gialla il 10 aprile 2026 è stata emessa per rischio idraulico nella regione Molise nella zona Litoranea.

Infine attenzione anche per lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità comunicata per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 10 aprile 2026: