Previsioni Meteo, Italia divisa in due: caldo quasi estivo al Centro-Nord, maltempo e freddo al Sud

La parte centrale della settimana delinea un cambiamento climatico sulle regioni del Centro-Nord interessate dal dominio dell'alta pressione che riporta sole e temperature in crescita. Al Sud, invece, maltempo diffuso con nuove piogge e temporali.

Meteo, stop alla fase instabile: arrivano caldo e piogge in Italia

La lunga fase instabile e variabile che ha caratterizzato con freddo anomalo e temporali diffusi gran parte delle prime due settimane di maggio sta per terminare con gli ultimi fenomeni temporaleschi sulle regioni del Sud. Con l'arrivo della seconda parte della settimana si delinea un netto cambio con la rimonta dell'alta pressione in arrivo dal Nord Africa verso l'Europa e l'Italia. Bel tempo soleggiato con temperature in crescita sulle regioni del Centro-Nord e Sardegna dove è prevista la prima ondata di caldo estivo della stagione con temperature che sfioreranno anche i 30° tra venerdì e domenica. Stando alle proiezioni questo anticipo d'estate potrebbe perdurare almeno fino alla fine di maggio con caldo anomalo e assenza di piogge.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 20 maggio 2026: bel tempo soleggiato su gran parte del Paese con nuvole su Sardegna nord-occidentale, alta Toscana, Calabria tirrenica. Lombardia orientale e Triveneto. Nel pomeriggio non si escludono isolati rovesci e temporali su Alpi e Prealpi lombarde e orientali e alto Veneto. Dal punto di vista termico temperature in aumento da Nord a Sud con valori più alti al Nord e Sardegna.

Giovedì 21 maggio 2026 si delinea una giornata climaticamente estiva con sole e qualche annuvolamento nelle prime ore del mattino sui rilievi del Nord, in parziale sconfinamento verso i settori tirrenici peninsulari. Nel pomeriggio non si esclude il rischio di occasionali e brevi acquazzoni nelle zone interne del basso Lazio e lungo l’Appennino calabro-lucano. Le temperature massime restano stabili o in lieve crescita con valori compresi tra i 20-25° e picchi di anche 27-28° al Nord, Toscana, Lazio e Sardegna.

Meteo, che tempo farà nel weekend del 23-24 maggio Italia?

La tendenza meteo per la parte finale della settimana conferma il dominio dell'alta pressione da Nord a Sud con un clima diffusamente soleggiato e temperature in crescita. Il motivo è legato all'avanzare del campo di alta pressione dal Nord Africa verso l'Europa. Anche l'Italia dovrà fare i conti con la prima ondata di caldo della stagione con un clima che tenderà a farsi estivo con anomalie termiche di anche +8/10° in particolare sulle regioni del Centro-Nord e Sardegna. Al Sud, invece, le regioni si troveranno in un flusso di correnti settentrionali con temperature più contenute, ma sicuramente in crescita.



Venerdì 22 maggio 2026 giornata di sole diffuso lungo tutto lo stivale con il rischio di qualche temporaneo sviluppo di cumuli sparsi ed innocui sulle zone di montagne nelle ore più calde. In aumento le temperature sia minime che massime con valori che toccheranno ovunque i 23-25 gradi con picchi fino a 30° al Centro-Nord e Sardegna.

Sabato 23 maggio 2026 cambia poco: si delinea una giornata climaticamente estiva con il rischio di isolati rovesci solo a ridosso dei monti della Calabria. Stabili o ancora in crescita le temperature. Anche domenica 24 maggio 2026 giornata similare con il rischio di qualche debole rovesci sulle Alpi orientali con possibile coinvolgimento durante la sera/notte anche su alcune aree della Val Padana. Si tratta di una evoluzione ancora incerta.