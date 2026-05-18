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Meteo, allerta gialla il 19 maggio 2026 in Italia: tutte le regioni a rischio

Scatta una nuova allerta meteo gialla per il 19 maggio 2026 in Italia: scopriamo tutte le zone e regioni interessate.
Clima18 Maggio 2026 - ore 21:46 - Redatto da Meteo.it
Clima18 Maggio 2026 - ore 21:46 - Redatto da Meteo.it

Torna il maltempo in Italia nella giornata di domani, martedì 19 maggio 2026, con un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in diverse regioni.

Maltempo in Italia: dove torna l'allerta meteo gialla per piogge il 19 maggio 2026

Gli effetti delle ultime perturbazioni continuano a farsi sentire anche nella giornata di martedì 19 maggio 2026 con un clima instabile e variabile in diverse regioni interessate da piogge e temporali diffusi. Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha comunicato per martedì 19 maggio 2026 un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti in diverse regioni del Paese dove è stata comunicata l'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali.

Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per piogge il 19 maggio 2026:

  • Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica:
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 19 maggio 2026 in Italia

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per martedì 19 maggio 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico in una regione. Si tratta della Calabria che, nella giornata del 19 maggio 2026, dovrà fare i conti con fenomeni intensi e violenti tali di richiedere lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico nelle zone:

Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che, ricordiamo, corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Ecco le regioni e zone coinvolte nell'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 19 maggio 2026:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.
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Ultimo aggiornamento Martedì 19 Maggio ore 04:20

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