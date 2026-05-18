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Meteo prossimi giorni: ondata di caldo in arrivo sull'Italia?

Clima ancora variabile ad inizio settimana, ma nella parte centrale la rimonta dell'alta pressione con sole e caldo diffuso. Le previsioni meteo.
Clima18 Maggio 2026 - ore 14:10 - Redatto da Meteo.it
Clima18 Maggio 2026 - ore 14:10 - Redatto da Meteo.it

La settimana prende il via con un clima instabile e variabile e residue piogge sulle regioni del Nord, Nord-Est e zone interne del Centro-Sud. Tutto cambia da metà settimana con la prima ondata di caldo della stagione.

Meteo, ultime piogge sull'Italia poi torna l'alta pressione

Gli effetti della perturbazione atlantica n.9 del mese continuano a farsi sentire anche oggi, lunedì 18 maggio 2026, con residue piogge su diverse regioni del Nord, mentre domani - martedì 19 maggio - non si escludono rovesci e temporali sulle regioni di Nord-Est e zone interne del Centro-Sud.

Da metà settimana cambia tutto con la rimonta dell'alta pressione lungo tutto lo stivale: dapprima sulle regioni del Nord e poi su gran parte del Centro-Sud con tempo soleggiato e stabile. Per il weekend si delinea l'arrivo della prima ondata d'estate, in particolare sulle regioni del Centro-Nord, con un clima stabile e soleggiato e temperature in crescita.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 18 maggio 2026: nuvole sulle regioni di Nord-Ovest e Sardegna con piogge e temporali sulle Alpi. Bel tempo diffuso nel resto del Paese, ma dal pomeriggio nuvole in aumento al Nord, regioni centrali adriatiche, zone interne del Sud e Sicilia.

Non si escludono isolati rovesci e temporali su Alpi, Piemonte, pianura lombardo-veneta, Marche, zone interne di Abruzzo e Molise, Appennino Calabro-Lucano. Le temperature massime in aumento al Sud con valori stabili e di gran lunga inferiori alla media nel resto del Paese.

Martedì 19 maggio 2026 qualche residua pioggia sulle regioni di Nord-Est, tra Levante Ligure e coste dell’Alta Toscana e in Calabria. Schiarite sulle regioni di Nord-Ovest, coste tirreniche e versanti ionici. In pomeriggio maltempo diffuso su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, ma anche sulle zone interne del Centro-Sud. Stabili le temperature da Nord a Sud.

Meteo, da metà settimana arriva l'estate?

La tendenza meteo in vista della parte centrale della settimana delinea il transito di un campo di alta pressione lungo tutto lo stivale. Da giovedì 21 maggio 2026 è previsto un aumento delle temperature con clima soleggiato e di stampo estivo.

Già da mercoledì 20 maggio 2026 il caldo tornerà protagonista in Italia con un clima stabile e soleggiato con il rischio di nuvole in aumento solo sulle zone montuose nei settori alpini e prealpini. Dal punto di vista termico è previsto un aumento delle temperature lungo tutto lo stivale con valori quasi estivi al Centro-Nord.

Giovedì 21 maggio 2026 bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso da Nord a Sud, anche se non si esclude il rischio di rovesci o temporali pomeridiani isolati sul basso Lazio, sull’Appennino lucano, sui settori tirrenici della Calabria. In crescita le temperature lungo tutto lo stivale.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Maggio ore 21:21

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