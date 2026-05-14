Meteo, maltempo in arrivo: piogge e temporali su tutta Italia. Le previsioni

L'Italia è nel mirino di diverse perturbazioni che, fino a sabato 16 maggio 2026, saranno la causa di un'ondata continua di piogge e temporali lungo tutto lo stivale. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, maltempo diffuso su tutta Italia con allerte

L'alta pressione è ancora lontana dall'Italia interessata da piogge e temporali diffusi da Nord a Sud. In calo anche le temperature con valori di gran lunga inferiori alla norma considerando il periodo dell'anno. Con il passaggio della perturbazione n.7 di maggio le piogge tornano protagonista lungo tutto lo stivale compresa la parte finale della settimana quando si farà spazio una nuova perturbazione, la n.8 del mese.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 14 maggio 2026: nuvole sparse su gran parte del Paese con tempo soleggiato solo in Sicilia. Con il passare delle ore il maltempo si fa spazio su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Tirrenica, centro-nord della Sardegna e gran parte del Nord Italia. Dal punto di vista termico salgono le temperature massime in Emilia Romagna, regioni centrali, Puglia e Basilicata, mentre stabili nel resto del Paese.

Venerdì 15 maggio 2026 nuvole da Nord a Sud con possibili schiarite solo sulle regioni dell'estremo Sud. Nel corso della giornate piogge e rovesci sulle regioni settentrionali, ma anche centrali con fenomeni temporaleschi diffusi anche su Campania e Sardegna. Le temperature massime in aumento in Abruzzo, Molise, Lazio, Sud e Isole, mentre stazionarie o in lieve calo nel resto d’Italia.

Meteo, la tendenza in vista del weekend in Italia

Gli effetti delle perturbazioni atlantiche si faranno sentire anche in vista del weekend, in particolare quelli della n.8 di maggio giunta in Italia da venerdì 15 maggio. Nella seconda parte della giornata è previsto un primo miglioramento, in particolare nei settori occidentali con schiarite che, con il passare delle ore, si estenderanno nel resto del Paese. Da domenica 17 maggio 2026 si delinea un generale miglioramento con il ritorno del sole anche se dal punto di vista termico le temperature resteranno ancora al di sotto della norma.

Nella giornata di sabato 16 maggio 2026 maltempo diffuso lungo tutto lo stivale con fenomeni temporaleschi intensi su Lombardia, Levante ligure, regioni di Nord-Est, Centro-Sud e Sicilia. Torna anche la neve sulle Alpi centro-orientali oltre i 1600 metri. Dal pomeriggio si delinea un miglioramento con temperature in crescita al Nord e in calo nel resto del Paese.

Da domenica 17 maggio 2026 si delinea un miglioramento generale con il ritorno del sole e un clima stabile e soleggiato anche se non mancheranno delle velate nuvole su medio Adriatico, estremo Sud e zone interne e montuose. In crescita le temperature massime al Centro-Nord, mentre calano nel resto del Paese con valori generalmente al di sotto della media.

La tendenza meteo in vista della prossima settimana è sicuramente migliore con il ritorno del sole e un clima soleggiato e asciutto, anche se non si escludono episodi di instabilità nelle zone di montagne. In aumento le temperature con valori in crescita e superiori alla norma nella parte centrale della settimana complice l'avvicinamento all'Italia di un promontorio anticiclonico subtropicale. Come sempre per conferme su questa evoluzione vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.