Meteo, scatta l'allerta gialla il 14 maggio 2026 in Italia: tutte le zone a rischio

L'Italia è ancora interessata da una forte ondata di maltempo visto che per la giornata di domani, giovedì 14 maggio 2026, la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Italia: allerta gialla per piogge e temporali il 14 maggio 2026

Nelle prossime ore in diverse regioni d'Italia sono attesi fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere un nuovo stato d'allerta meteo. Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando gran parte del Paese per il transito di varie perturbazioni. Nessuna parte d'Italia è immune: dopo le regioni del Centro-Sud anche il Nord dovrà fare i conti con il passaggio di una nuova intensa perturbazione che riporterà piogge e rovesci in ben 6 regioni.

Ecco tutte le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 14 maggio 2026:

Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Emilia Romagna : Pianura piacentino-parmense, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura bolognese, Pianura ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana

: Pianura piacentino-parmense, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura bolognese, Pianura ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;

: Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia; Lombardia : Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali;

: Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali; Puglia : Puglia Centrale Adriatica;

: Puglia Centrale Adriatica; Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Adige-Garda e monti Lessini, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 14 maggio 2026 in Italia

Giovedì 14 maggio 2026 si preannuncia all'insegna del maltempo con la Protezione Civile che ha diramato anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico in diverse regioni. Ecco nel dettaglio tutte le zone a rischio allerta gialla per rischio idraulico il 14 maggio 2026:

Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia.

Non solo, da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emesso dal Dipartimento della Protezione Civile per giovedì 14 maggio in due regioni: