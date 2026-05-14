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Meteo, allerta gialla il 15 maggio 2026 in Italia: ecco dove

Nuovo stato di allerta meteo gialla il 15 maggio 2026 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio.
Clima14 Maggio 2026 - ore 21:14 - Redatto da Meteo.it
Clima14 Maggio 2026 - ore 21:14 - Redatto da Meteo.it

Scatta l'allerta meteo gialla per la giornata di domani, venerdì 15 maggio 2026, in gran parte d'Italia per maltempo e criticità. Ecco tutte le regioni e zone interessate dall'allerta.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta meteo gialla per il 15 maggio 2026

L'Italia è ancora nella morsa del maltempo. La Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, venerdì 15 maggio 2026 un bollettino di allerta meteo gialla per piogge e temporali. Non si placa l'ondata di rovesci che da giorni sta attraversando grand parte del Paese sulla scia del transito di una duplice perturbazione destinata a perdurare ancora per giorni. Nelle prossime ore, infatti, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e diffusi da Nord a Sud tali da richiedere un nuovo stato di allerta meteo gialla.

Ecco le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali il 15 maggio 2026 in Italia:

  • Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;
  • Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma;
  • Lombardia: Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale;
  • Molise: Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Toscana: Ombrone Gr-Medio, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Alto;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.

Meteo, allerta gialla per rischio idrogeologico il 15 maggio 2026 in Italia: le regioni a rischio

Non solo, massima attenzione anche per lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emesso dalla Protezione Civile per la giornata di venerdì 15 maggio 2026. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Ecco nel dettaglio le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 15 maggio 2026:

  • Molise: Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Toscana: Ombrone Gr-Medio, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Alto.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 15 Maggio ore 02:34

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