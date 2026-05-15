Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità il 16 maggio 2026 in Italia: le regioni a rischio

Nuovo stato di allerta meteo gialla emessa per la giornata di domani, sabato 16 maggio 2026, dal Dipartimento della Protezione Civile. Sono nove le regioni coinvolte nel bollettino meteo.

Maltempo in Italia, ecco dove scatta l'allerta meteo gialla il 16 maggio 2026

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per sabato 16 maggio 2026 un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando gran parte del Paese complice il transito di una serie di sistemi perturbati. Anche le prossime ore saranno all'insegna del maltempo con gli ultimi strascichi dell'ultima perturbazione che farà sentire i suoi effetti in ben 9 regioni dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere lo stato di allerta meteo.

Ecco tutte le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla il 16 maggio 2026 in Italia:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;

: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica; Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale; Campania : Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

: Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Emilia Romagna : Costa romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese;

: Costa romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese; Lazio : Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti;

: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Piemonte : Valli Varaita, Maira e Stura, Valle Tanaro;

: Valli Varaita, Maira e Stura, Valle Tanaro; Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.

Meteo, allerta gialla per criticità il 16 maggio 2026: ecco dove

Non solo, da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico diramato dal Dipartimento della Protezione Civile in Italia per sabato 16 maggio 2026. Ricordiamo che il rischio idraulico indica la probabilità che si verifichino danni a persone, beni o infrastrutture a causa di alluvioni ed esondazioni provocate da corsi d'acqua come fiumi, torrenti o canali. L'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico è stata emessa per il 16 maggio 2026 solo in Calabria nelle seguenti zone:

Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.

Infine massima attenzione anche allo stato di allerta meteo gialla emessa per rischio idrogeologico il 16 maggio 2026 in 3 regioni. Ecco dove: