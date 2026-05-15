Meteo, weekend di maltempo sull’Italia: temporali forti, vento e neve, poi migliora domenica. Le previsioni

Si preannuncia un weekend di piogge e rovesci in Italia con un drastico calo delle temperature. La situazione dovrebbe migliorare da domenica 17 maggio con il ritorno di un clima più stabile. Scopriamo le previsioni meteo.

Maltempo e allerte meteo in Italia: torna freddo e neve

Non si placa l'intensa ondata di maltempo che negli ultimi giorni sta interessando gran parte del Paese per il transito di una una serie di perturbazioni. In particolare il passaggio della perturbazione nord atlantica, la n.8 di maggio, si farà sentire con fenomeni temporaleschi diffusi e violenti in queste 24-36 ore con conseguenti criticità in diverse regioni.

Nella giornata di oggi, venerdì 15 maggio 2026, il maltempo si farà sentire principalmente sulle regioni del Centro-Nord e Sardegna, mentre tra stanotte e sabato mattina gli effetti raggiungeranno anche le regioni del Sud e Sicilia. Torna anche la neve sulle Alpi fino a quote di 1400-1500 metri circa. Da domenica 17 maggio 2026 si delinea un generale miglioramento con il ritorno di un clima stabile e soleggiato. Dal punto di vista termico le temperature si manterranno al di sotto della norma per tutto il fine settimana, mentre dalla prossima settimana è previsto un aumento con valori più vicini alle medie del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 15 maggio 2026: schiarite su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, mentre nuvole diffuse sulla Sicilia, ma senza piogge. Piogge e temporali, invece, nel resto del Paese con fenomeni temporaleschi diffusi sulle regioni del Nord, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna.

Non si escludono temporali intensi e violenti tali da richiedere lo stato di allerta meteo. Nevicante abbondanti, invece, fino a quote intorno ai 1500 metri circa. Le temperature massime salgono su Abruzzo, Molise e regioni del Sud con valori fino ai 25° e picchi di 26-27°, mentre calano al Nord e Sardegna con valori al di sotto del 15°.

Sabato 16 maggio 2026 anora maltempo su Emilia Romagna e gran parte del Centro-Sud con piogge e temporali intensi. Non si escludono anche precipitazioni nevosi sui rilievi alpini intorno ai 1500 metri. Dal pomeriggio schiarite, mentre torna il sole su Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale. Dal punto di vista termico temperature in crescita al Nord-Ovest e Triveneto, mentre calano nel resto del Paese con valori ancora lontani dalle medie del periodo.

Meteo, da domenica migliora: che tempo farà la prossima settimana in Italia?

La tendenza meteo delinea un primo generale miglioramento del clima da domenica 17 maggio 2026 con il ritorno di un clima stabile e soleggiato. Il sole torna protagonista, mentre la massa di origine nord atlantica scivolerà verso le regioni del Sud e Sicilia con un conseguente calo delle temperature. Al Centro-Nord, invece, temperature in crescita.

Per l'inizio della prossima settimana le previsioni meteo fanno ben sperare con l'assenza di sistemi perturbati e il ripristino di un clima soleggiato ed asciutto, anche se non mancheranno episodi di instabilità nelle zone montuose nelle ore centrali della giornata su Alpi e Appennino centrale. In crescita le temperature con valori che rientrano nella media del periodo per poi superare i livelli nella seconda parte della settimana. Come sempre per conferme ed aggiornamenti su questa evoluzione vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.