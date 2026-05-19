Meteo Italia, cambia tutto da giovedì 21 maggio: torna il sole e temperature in rialzo

Dopo giorni segnati da instabilità, temporali sparsi e temperature spesso inferiori alla media stagionale, il meteo sull’Italia si prepara a cambiare volto. La seconda parte della settimana porterà infatti condizioni decisamente più stabili grazie al ritorno dell’alta pressione, pronta a riportare il sole su gran parte del Paese e a favorire un progressivo aumento delle temperature.

Se in queste ore l’Italia continua a fare i conti con gli effetti delle perturbazioni atlantiche, tra piogge improvvise e venti sostenuti soprattutto al Sud, da giovedì 21 maggio il quadro meteorologico inizierà a migliorare in modo più evidente.

Meteo Italia, stop a temporali e maltempo: arriva l’alta pressione

L’attuale fase instabile è legata al passaggio di sistemi perturbati che stanno interessando soprattutto le regioni del Centro-Sud e parte del versante adriatico, con rovesci e temporali localmente intensi nelle zone interne e lungo alcuni settori montuosi.

Il cambiamento, però, è ormai vicino. Gli ultimi aggiornamenti confermano infatti il consolidamento di un vasto campo di alta pressione che dal Nord Africa tenderà a espandersi verso l’Europa centro-occidentale, coinvolgendo anche l’Italia.

Questo significherà un ritorno a condizioni più tipicamente primaverili, con giornate più luminose, precipitazioni quasi assenti e un clima decisamente più gradevole rispetto agli ultimi giorni.

Giovedì 21 maggio torna il sole: ecco dove farà più caldo

La giornata di giovedì segnerà il primo vero cambio di passo. Il tempo sarà in prevalenza bello e soleggiato su gran parte della Penisola, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Qualche nube in più potrà svilupparsi nelle ore centrali lungo le aree interne appenniniche del Centro-Sud, dove non si escludono brevi e isolati piovaschi tra Lazio meridionale, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Si tratterà comunque di fenomeni limitati, senza il maltempo diffuso visto negli ultimi giorni.

Sul fronte temperature, i valori inizieranno a salire in modo graduale. Le massime potranno raggiungere i 26-27 gradi al Nord, in Toscana, nel Lazio e in Sardegna, mentre nel resto d’Italia i valori si manterranno generalmente tra 23 e 25 gradi.

Weekend più caldo, possibile anticipo d’estate

Il rialzo termico non si fermerà a giovedì. Con l’alta pressione sempre più presente, anche il weekend potrebbe regalare condizioni quasi estive, soprattutto al Centro-Nord.

Le temperature torneranno diffusamente sopra la media del periodo, con valori che in molte città potranno avvicinarsi ai 27-28 gradi. Secondo le proiezioni attuali, ancora da confermare nei prossimi aggiornamenti, la situazione potrebbe evolvere ulteriormente nella prossima settimana con l’arrivo dei primi 30 gradi in diverse zone del Paese.

L’aria più calda associata all’anticiclone africano interesserà in modo particolare l’Europa occidentale, ma anche l’Italia sentirà chiaramente gli effetti di questa nuova fase meteorologica.

Venti ancora sostenuti al Sud

Nonostante il miglioramento generale, tra mercoledì e giovedì persisteranno ancora venti di Maestrale moderati o tesi sulle regioni meridionali e sui mari del Centro-Sud, con condizioni marine localmente mosse. Al Nord, invece, il vento sarà decisamente più debole, contribuendo a rendere il clima ancora più piacevole.

Quando arriva davvero il caldo estivo?

La domanda che molti si pongono è una sola: l’estate è davvero pronta a partire? Per il momento è più corretto parlare di una fase di assaggio d’estate, con un deciso miglioramento e temperature in netta crescita rispetto ai giorni scorsi.

Il caldo intenso, quello da pieno giugno, potrebbe arrivare solo nella prima parte della prossima settimana se l’alta pressione dovesse rafforzarsi ulteriormente. Per ora, però, la certezza è una: dopo pioggia, temporali e clima fresco, l’Italia sta per ritrovare il sole.