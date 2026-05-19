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Meteo Italia, seconda parte della settimana tra anticiclone caldo e isolati temporali. Le previsioni

Clima instabile e variabile sull'Italia: piogge al Centro-Sud e prima ondata di caldo al Nord. Le previsioni meteo.
Clima19 Maggio 2026 - ore 10:56 - Redatto da Meteo.it
Clima19 Maggio 2026 - ore 10:56 - Redatto da Meteo.it

Ultime piogge e temporali in Italia sulla scia del transito della perturbazione n.9 di maggio che continua a farsi sentire, anche nella giornata di oggi (martedì 19) sulle regioni del Centro-Sud. Da metà settimana cambia tutto con la rimonta dell'alta pressione e l'arrivo della prima ondata di calore.

Meteo, sole e piogge in Italia prima del grande caldo

Clima instabile e variabile in gran parte d'Italia nella giornata di oggi, martedì 19 maggio 2026, con isolati rovesci e temporali sulle regioni del medio Adriatico e al Sud. Sole e nuvole, invece, sulle regioni del Nord, mentre in diverse regioni del Sud scatta l'allerta meteo gialla per maltempo e criticità.

Tutto cambia nella seconda parte della settimana con la rimonta dell'alta pressione che interesserà dapprima le regioni del Nord e poi successivamente il Centro-Sud con l'arrivo di una fase climatica stabile e soleggiata. Nel fine settimana, dati alla mano, si delinea un vero e proprio anticipo d'estate in particolare al Centro-Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 19 maggio 2026: sole e nuvole lungo tutto lo stivale con il rischio di piogge e temporali sulle Alpi Orientali, zone interne del Centro, coste centrali adriatiche, Appennino Campano, Basilicata, Calabria, Sicilia Orientale e Sardegna. Le temperature massime in crescita al Nord, mentre in calo al Sud.

Mercoledì 20 maggio 2026 bel tempo soleggiato in gran parte del Paese, mentre nuvole su Sardegna, Toscana e Campania. Nel pomeriggio nuvole in aumento sulle zone di montagna dove non si escludono isolati rovesci su Trentino Alto Adige, nord del Veneto e del Friuli. Dal punto di vista termico le temperature massime in aumento da Nord a Sud con valori che sfiorano i 25-26°.

Meteo, torna l'alta pressione in Italia con anticipo d'estate

La tendenza meteo dei prossimi giorni delinea la rimonta dell'alta pressione con clima soleggiato e stabile lungo tutto lo stivale. Un vasto anticiclone si estenderà dal Nord Africa coinvolgendo anche l'Italia, in particolare le regioni del Nord e Sardegna dove sono previste temperature in aumento con picchi oltre i 30°.

Secondo le attuali proiezioni l'alta pressione dovrebbe interessare l'Italia non solo nella seconda parte di questa settimana, ma anche nella prima della prossima con un vero e proprio anticipo d'estate con caldo intenso e diffuso principalmente sulle regioni del Centro-Nord e Sardegna.

Giovedì 21 maggio 2026 bel tempo soleggiato da Nord a Sud con qualche nuvola, solo nelle ore centrali, nelle zone interne appenniniche del Centro-Sud e coste tirreniche con il rischio di isolati rovesci e temporali sui rilievi tra Abruzzo e Lazio meridionale e tra Basilicata occidentale, Campania meridionale, Calabria e Sicilia orientale.

Non si escludono nuvole passeggere sui rilievi del Nord, ma senza rischio di piogge. Dal punto di vista termico temperature in aumento ovunque von valori massimi fino a 26-27° al Nord, Toscana, Lazio e Sardegna. Nel resto del Paese valori contenuti tra i 23-25°.

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Ultimo aggiornamento Martedì 19 Maggio ore 15:36

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