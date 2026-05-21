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Meteo Italia, estate anticipata in arrivo: picchi di oltre trenta gradi nei prossimi giorni. Le previsioni

L'alta pressione torna protagonista in Italia con la prima ondata di calore: clima estivo da Nord a Sud e picchi fino a 30°.
Clima21 Maggio 2026 - ore 11:33 - Redatto da Meteo.it
Clima21 Maggio 2026 - ore 11:33 - Redatto da Meteo.it

Dopo settimane segnate dal transito di perturbazioni l'Italia si ritrova a vivere la prima ondata di calore della stagione. Con la rimonta dell'alta pressione sub-tropicale il clima si fa di stampo estivo con una sorta di estate anticipata nel Paese. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, clima estivo con la rimonta dell'alta pressione in Italia

L'alta pressione sub-tropicale torna protagonista in Italia con l'arrivo di un clima estivo complice anche la presenza di una massa d'aria calda in transito lungo il Mediterraneo occidentale e la Penisola Iberica.

Anche il nostro Paese sarà interessato dall'arrivo di una estate anticipata con sole diffuso e temperature in crescita dapprima sulle regioni del Nord e Sardegna e successivamente anche al Sud. Nelle prossime 48 ore, infatti, la Sicilia e le regioni meridionali non saranno interessate dall'anticiclone diretto principalmente sulle regioni settentrionali e Sardegna. Dal punto di vista termico al Nord, regioni tirreniche e Sardegna sono previsti valori anomali con picchi di oltre 30°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 21 maggio 2026: bel tempo soleggiato al Nord con qualche velatura passeggera solo nelle ore pomeridiane sulle zone di montagna, Alpi e Prealpi lombarde e orientali, nell’Appennino centro-meridionale e in Sicilia. Non si escludono isolati rovesci e temporali nel basso Lazio e nella Calabria interna e tirrenica. In crescita le temperature massime al Nord con valori intorno ai 27-28°, mentre al Sud sono previsti tra i 23 e i 26 gradi.

Venerdì 22 maggio 2026 tempo stabile con caldo diffuso e temperature ancora in crescita. Nel pomeriggio nuvole con il rischio di deboli temporali sui rilievi e aree limitrofe di Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. In aumento le temperature sia massime che minime.

Meteo, che tempo farà nel weekend? Estate anticipata in Italia

La presenza di un solido e vasto campo di alta pressione sull'Europa centrale garantirà in Italia un clima stabile e soleggiato con l'assenza di piogge. Dal punto di vista termico temperature in aumento da Nord a Sud con valori tipicamente estivi e picchi che, in alcune regioni, supereranno anche i 30°.

Sabato 23 maggio 2026 bel tempo soleggiato lungo tutto lo stivale con il rischio di deboli e isolati temporali nelle zone montuose della Calabria. Ancora in aumento le temperature.

Domenica 24 maggio 2026 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con il rischio di qualche annuvolamento nelle ore più calde sulle zone alpine. Al Sud, in particolare Calabria e Sicilia, non si escludono piogge e rovesci. Le temperature in crescita sulle regioni centro del Nord.

Le previsioni meteo delineano anche per l'inizio della prossima settimana un clima diffusamente caldo e soleggiato con una situazione meteo invariata e temperature in aumento da Nord a Sud.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Maggio ore 13:48

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