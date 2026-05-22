Meteo weekend, fiammata estiva sull’Italia: arriva il grande caldo. Le previsioni

L'Italia vive un'estate anticipata complice la rimonta dell'alta pressione che, dopo aver raggiunto l’Europa Sud-Occidentale, è arrivata anche in Italia favorendo un clima di stampo estivo. In crescita le temperature con valori che sfiorano e, in alcuni casi, superano anche i 30°.

Meteo, prima ondata di calore in Italia: l'estate inizia a farsi sentire

L'alta pressione è l'indiscussa protagonista di questi giorni in Italia. Dopo settimane segnate dal maltempo e da fenomeni temporaleschi intensi, è tempo della prima fiammata estiva di stagione con un crescendo del caldo e delle temperature che in diverse regioni sfiorano i 30°.

In particolare il weekend si preannuncia già bollente con l'alta pressione che consoliderà la sua presenza sul nostro Paese garantendo un clima stabile e soleggiato con temperature di gran lunga superiori ai valori del periodo tra Nord, regioni tirreniche e Sardegna. Una fase climatica di stampo estivo che, dati alla mano, dovrebbe perdurare anche per l'inizio della prossima settimana.



Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 22 maggio 2026: nelle prime ore del mattino qualche nuvola sulla Calabria, mentre cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d'Italia. Dal pomeriggio nuvole in aumento Alpi, rilievi del Centro, Appennino Meridionale e zone interne della Sicilia dove non si esclude il rischio di isolati rovesci di pioggia sui rilievi della Calabria. Bel tempo, invece, soleggiato nel resto del Paese. Dal punto di vista termico temperature massime stabili o in crescita con valori tra i 24-29° al Nord e Sardegna, tra i 23-28° al Centro e tra i 23-27° al Sud.



Sabato 23 maggio 2026 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso da Nord a Sud. Nel pomeriggio qualche annuvolamento su Alpi, Prealpi, in Calabria e Sicilia orientale con il rischio di qualche debole temporali nelle zone interne e tirreniche della Calabria. In crescita le temperature sia nei valori minimi che massimi.

Meteo, la tendenza della prossima settimana in Italia

Le previsioni meteo per domenica 24 maggio 2026 delineano un'altra giornata dal sapore estivo con tempo stabile e soleggiato. Schiarite sin dalle prime ore del mattino anche su Calabria e la Sicilia settentrionale, mentre non si escludono delle velature passeggere al Nord. Ancora in crescita le temperature al Nord, Toscana e Umbria con i valori diffusamente oltre i 24-25° e picchi di 30°.

Che tempo farà la prossima settimana? Le attuali proiezioni confermano il dominio incontrastato dell'alta pressione con l'anticiclone ben consolidato sull'Europa Centrale. Si delinea un clima estivo con temperature di gran lunga superiori alla media di anche 4-5° al Nord dove sono previsti anche picchi di 32-33°.

Per lunedì 25 e martedì 26 maggio 2026 ancora bel tempo soleggiato con il rischio di isolati rovesci nelle ore pomeridiane sulle zone interne della Sicilia e sull'Appennino calabrese. Dalla seconda parte della settimana l'anticiclone potrebbe iniziare ad indebolirsi favorendo il transito di correnti nord-occidentali e l'arrivo di aria più fresca ed instabile. Come sempre per conferme e dettagli su questa evoluzione vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.