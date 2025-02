Maltempo in Toscana: scuole chiuse a Livorno, Pisa e Grosseto per allerta meteo

Una nuova violenta perturbazione sta interessando buona parte d'Italia con diverse regioni alle prese anche con uno stato di allerta meteo. È il caso della Toscana dove il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di mercoledì 12 febbraio 2025 un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla per maltempo e criticità. In via precauzionale sono state chiuse le scuole in diverse province. Ecco dove.

Allerta meteo in Toscana: scuole chiuse nelle province di Livorno, Pisa e Grosseto

Piogge e temporali forti in Toscana nelle ultime ore per il passaggio di una intensa perturbazione che ha riportato il maltempo in buona parte del Centro Italia. La giornata di mercoledì 12 febbraio 2025 è nel segno del maltempo con fenomeni temporaleschi intensi in diverse regioni tra cui la Toscana dove è stata diramata una allerta meteo arancione, il secondo livello più pericolo, per il rischio moderato di piogge e temporali. A rischio le zone: Toscana: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Non solo, sempre in Toscana nelle zone Etruria, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Fiora e Albegna-Costa e Giglio è stato emesso un bollettino di allerta meteo arancione per possibile rischio idraulico ed idrogeologico lungo tutta la costa a sud di Livorno ed isole. Per questo motivo nella giornata di oggi scuole chiuse in tutta la provincia di Livorno, Pisa e Grosseto per via dello stato di allerta meteo.

#Maltempo #Livorno, interventi in corso da stamattina per la pioggia: a Castagneto Carducci soccorsi alcuni automobilisti in panne, a Cecina (clip video) squadre al lavoro per la messa in sicurezza di un albero caduto sulla sede stradale [#1febbraio 12:45] pic.twitter.com/BOG86rngT6 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 1, 2025

Scuole chiuse in Toscana per maltempo: ecco dove

La forte ondata di maltempo che sta interessando la regione Toscana ha spinto i sindaci di diversi comuni a firmare l'ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Scuole chiuse a Livorno e provincia nel dettaglio a: Cecina, Piombino, Castagneto Carducci, Bibbona, Suvereto, San Vincenzo, Campiglia per decisione della prima cittadina Alberta Ticciati. Scuole chiuse anche in provincia di Pisa a Guardistallo, Montescudaio, Santa Luce, Riparbella, Casale e Monteverdi Marittimo. E ancora scuole chiuse in provincia di Grosseto ad Orbetello, Capalbio, Scarlino e Castiglione della Pescaia.

Ricordiamo che sempre in Toscana la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio temporali nelle zone Ombrone Gr-Medio, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Costa, Arno-Costa, Serchio-Lucca, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto. Ancora allerta meteo gialla per rischio idrogeologico per Ombrone Gr-Medio, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto.